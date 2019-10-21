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Yelken tutkunları Bodrum'da bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Akdeniz'in en büyük deniz festivali "American Hospital The Bodrum Cup" yelken tutkunlarını bu yıl Bodrum'un dünyaca ünlü koylarında bir araya getirecek - Kampana töreniyle başlayacak etkinliğin yarın Bodrum, 23-24 Ekim'de Kissebükü ve 25 Ekim'de Gümüşlük etapları yapılacak

Akdeniz'in en büyük deniz festivali "American Hospital The Bodrum Cup" yelken tutkunlarını bu yıl Bodrum'un dünyaca ünlü koylarında bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle düzenlenen uluslararası yarışma "American Hospital The Bodrum Cup - Nautical Festival & Regatta 2019"da yelkenler Bodrum'un rüzgarıyla dolacak.

ERA Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki buluşmada, bu yıl oluşturulacak sevgi çemberinin yanı sıra hava koşullarına bağlı olarak, dünyaca ünlü şef Maximilian J.W. Thomae'nin jüri başkanlığında "Mavi Yolculuk Yemek Yarışması" ile "İlhan Koman Deniz Üstü Sergisi" ve akustik konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, Kissebükü Koyu'nda da deniz üzerinde ve kumsalda çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kampana töreniyle bugün başlayacak etkinliğin yarın Bodrum, 23-24 Ekim'de Kissebükü ve 25 Ekim'de Gümüşlük etapları yapılacak. Organizasyon, 26 Ekim'de Gümüşlük-Yalıkavak Marina etabı ödül töreni ve final konseriyle sona erecek.

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"American Hospital The Bodrum Cup" bodrum Kültür ve Turizm Bakanlığı yelken

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