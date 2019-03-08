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Yelkenci çocuklar, yarışlar iptal edilince denizde yüzerek eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

BODRUM International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), üçüncü gün yarışları, rüzgar olmaması nedeniyle iptal edildi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları), üçüncü gün yarışları, rüzgar olmaması nedeniyle iptal edildi. Yarışamadıkları için üzülen, yaşları 7-13 arasındaki sporcular, karaya döndükten sonra denize girerek doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'da rüzgarın olmaması nedeniyle BIOR'un 3'üncü gününde yarışlar iptal edildi. İçmeler mevkisindeki yelken kulüpten denize açılan 15 ülkeden 350 yelkenci, Gümbet açıklarındaki start noktasına rüzgarın olmaması nedeniyle zor ulaştı. Bazı yelkenciler takımlar halinde kulüp antrenörlerinin kullandığı botlarla start noktasına götürüldü. Bodrum ile Kara Ada arasında kalan noktada rüzgar bekleyen sporcular, deniz ortasında vakit geçirdi. Hakem komitesi, meteorolojiden edinilen bilgiler üzerine yarışı saat 15.00'te iptal etti. Dönüş yoluna geçen sporcular çaba sarf ederek karaya ulaştı. Karaya dönen yelkenciler ekipmanlarını gerekli yerlerine koyduktan sonra güzel havanın tadını çıkardı. Bazı sporcular denize girdi. Yarışların iptal olmasından dolayı üzgün olduklarını belirten çocuk sporcular, güzel havanın da keyfini sündü.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklarının hafta sonu da aynı olacağı öğrenildi.

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