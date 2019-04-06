Yelkenler emniyet teşkilatı için açıldı

Bursa’da, emniyet teşkilâtının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla yelkenliler yarıştı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Burgaz Yelken Kulübünün birlikte tertiplediği yelken yarışı sabahın erken saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tesislerinde başladı. Yarışlar öncesi Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Çalışkan, Mudanya Emniyet Müdür V. Serdar Makineci ve emniyet mensupları, yelken kulübü idarecileri, çalıştırıcılar ve sporcularla seremonide bir araya geldi. Burgaz Yelken Kulübü Başkanı Aynur Cesur, “Can ve mal güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerimize şükran borçluyuz. Kuruluşlarının 174. yılını gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Mudanya deniz polisinin araçlarıyla yaptıkları gösteri büyük alkış aldı. Deniz polisi timi yaptıkları selamlamayla gösterilerini sonlandırdı. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Çalışkan, genç yelkencilerle bulunmakta duyduğu memnuniyeti dile getirerek yelkencilere başarılar diledi.

Gösteri sonrası 8 ile 14 yaş arası optimist dalında 13, laser dalında 7 sporcu yarıştı. 4 etap halinde yapılacak şamandıra yarışları akşam saatlerinde sona erecek. Yarın dereceye giren sporculara ödül ve kupaları takdim edilecek.



