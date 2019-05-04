Yelkenler İstanbul Boğazı’nı süsledi

Sezonun ilk yelken yarışması olan ve bu yıl 7.’si düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup 2019”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 2012 yılından bu yana “Yılın İlk Boğaz Yarışı” unvanına sahip yarışmada yelkenler, İstanbul Boğazı’nı görsel şölene dönüştürdü.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve yılın ilk boğaz yarışı olan “BAU Bosphorus Sailing CUP 2019”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı’nın da katıldığı yarış, BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden başladı. İstanbul Boğazı’na komşu ilçelerden binlerce yarış severe ev sahipliği yapan ve boğazda muhteşem bir şova dönüşen yarışmada takımlar, kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya 54 tekne katıldı

Yarışma için sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen BAU Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, “Üniversitemizin desteğiyle bu yıl yarışmamızın 7.’sini düzenledik. Yarışmaya 54 tekne katıldı. Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı da yarışmaya katıldı. Bu yarışın yedi yıllık bir geçmişi var. Takımımız oldukça iddialı. Yarışmaya hazırlık aşamasında hem karada hem de denizde antrenmanlarımızı düzenli olarak yaptık. Yarışmadan bir dereceyle döneceğimize inanıyorum. Bu yarışla birlikte iki kıtanın birleştiği yerde bütün medeniyetleri birleştirmek için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Çünkü önümüzdeki senelerde tüm kıtalardan üniversite yelken takımlarını ve yat yarış takımlarını medeniyetlerin başkenti İstanbul’a getirerek, yeni bir yarış düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.