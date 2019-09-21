Yelkenleriyle dünya turunu tamamlayan çift için karşılama töreni

Muğla'da evlendikten sonra ortak hayallerini gerçekleştirmek için 5 yıl önce çıktıkları dünya turunu tamamlayan Elif ile Mustafa Yurtbulmuş çifti için karşılama töreni düzenlendi.

Marmaris'teki bir oteller grubunda genel müdür olarak çalışan Elif Keskin ile uluslararası yelken okulu sahibi Mustafa Yurtbulmuş çiftini Marmaris Netsel Marina'da yakınları ve arkadaşları karşıladı. Yakınları ile uzun süre hasret gideren çift, yaşadıkları maceraları anlattı. Seyahatlerinde genelde tuttukları balıklarla ve doğal ürünlerle beslenen Yurtbulmuş çifti, dünya turlarını yine Marmaris'te tamamladıklarını ifade etti.

Çift, gezide yaşadıkları macera ve heyecan dolu anları yakında bir belgesel ve kitap çıkararak anlatacaklarını kaydetti.

21 Eylül 2014'de "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle hayallerine yelken açmak için Marmaris'ten yola çıkan Yurtbulmuş çifti, 50 metrekarelik yaşam alanı bulunan yelkenlileri ile beş yıl süren dünya turunda 50 bin denizi mili katetti, 5 kıta, 5 okyanus, 58 ülkeyi gezdi, onlarca ada ve yüzlerce liman ziyareti yaptı.

