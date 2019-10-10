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Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kaçak göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 04.30'da gelen ihbarla, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında yelkenli teknede bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye hareket eden ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede, tamamı Afganistan uyruklu 52 göçmen ile Azerbaycan uyruklu 1 organizatör yakalandı. 34'ü erkek, 8'i kadın ve 10'u çocuk olan göçmen grubuyla 1 göçmen kaçakçısı, kıyıya getirildi.
Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör ise Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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