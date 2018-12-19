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Yelkenli tekneden 44 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki bir yelkenli teknede, 44 kaçak göçmenle 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA) Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki bir yelkenli teknede, 44 kaçak göçmenle 3 organizatör şüphelisi yakalandı. Yalıkavak Mahallesi açıklarında dün (salı) 23.30 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelenerek izlemeye aldıkları 'Damara' isimli yelkenli tekneyi durdurarak kontrol etti. Teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan adaları kaçmaya çalışan 21'i Filistin, 17'si Suriye, 3'ü Mısır, 2'si Yemen ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca teknede bulunan 3 Türk vatandaşı, organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı. Tekne ve içindekiler, Turgutreis Limanı'na götürüldü. Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisinin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan kaçakların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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