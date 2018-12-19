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Yelkenli tekneden 44 kaçak göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

BODRUM açıklarındaki yelkenli teknede, 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Yelkenli tekneden 44 kaçak göçmen çıktı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki yelkenli teknede, 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi açıklarında 'Damara' isimli yelkenli tekneyi şüphe üzerine izlemeye aldı. Kısa süre sonra da yelkenli tekneyi durdurup kontrol etti. Teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan Adaları gitmeye çalışan 21'i Filistin, 17'si Suriye, 3'ü Mısır, 2'si Yemen, 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Teknede bulunan 3 Türk vatandaşı da organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ve 3 Türk, tekneyle birlikte Turgutreis Limanı'na götürüldü. Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisinin sorgularının sürdüğü öğrenilirken kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yelkenli tekneden 44 kaçak göçmen çıktı

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