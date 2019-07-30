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Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik tarafından yapılan iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 kaçak göçmen yakalandı.

Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik tarafından yapılan iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 kaçak göçmen yakalandı.
Geçen pazar günü saat 07.00 sıralarında yapılan ihbarla, Fethiye ilçesi Göcek Darboğaz Kille Koyu’nda yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bildirildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan yelkenli tekneki 35'i Irak, 2'si Suriye uyruklu toplam 37 kaçak ve organizatör olduğundan şüphelenilen bir Türk vatandaşını yakalandı. 27'si erkek, 6'sı kadın, 4'ü çocuk olan kaçak göçmen grubu ile şüpheli Türk vatandaşı Sahil Güvenlik botuna alınırken, tekne de yedeklenerek kıyıya getirildi.
Dün saat 05.15 sıralarında da Bodrum ilçesi Hüseyin Burnu önlerinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 3'ü Bangladeş, 2'si Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 1'i kadın olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirildi.
Fethiye ve Bodrum'da yakalanan toplam 43 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Türk vatandaşı hakkında ise göçmen kaçakçılığından yasal işlem başlatıldı.

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Yelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandıYelkenli ve lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

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