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Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

187 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 308 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 308 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yolcular, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki geminin, gece saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan geminin ilçeden yaklaşık 250 yolcu daha aldığı bildirildi.

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Club Med 2 bodrum gemi Muğla yelkenli gemi yolcu gemisi

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