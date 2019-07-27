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Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. İlgiyle karşılanan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından İstanbul'u gezmek amacıyla gemiden ayrıldı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi akşam saatlerinde rotasını Aydın'ın Didim Limanı'na çevirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Club Med 2 Sarayburnu Limanı

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