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Yelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

YELKENLİ tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.

Yelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - YELKENLİ tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı. Marmaris'ten başlayıp İskenderun ve Kıbrıs kıyılarına geçecek 43 yelkenli, 45 günde 1100 deniz mili yapacak.
DADD Ralli Akdeniz 2019, 'Eski Uygarlıkların Dümen Suyunda Seyir' adlı etkinliğe 4'ü yabancı toplam 43 tekne katılıyor. Akdeniz yolculuğuna 1 Eylül'de, Marmaris Orhaniye'deki Martı Marina'da başlayan yelkenliler, Dalyan, Fethiye, Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Çıralı, Kemer, Antalya Körfezi'ni takiben Alanya'ya ulaştı. Yelkenliler Alanya'nın ardından Mersin kıyılarından İskenderun'a, oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Yelkenliler 5 gün KKTC'de kaldıktan sonra, 15 Ekim'de Fethiye'de, Akdeniz rallisini sona erdirecek.
ÜÇ KEZ KARADENİZ'İ TURLADILAR
DADD Başkanı Zafer Türkmen, önceki 3 yıl Karadeniz rallisi düzenlediklerini belirterek, Yunanistan'ın Volos kentinden başlayıp, İstanbul, Samsun, Karadeniz kıyılarını takiben Gürcistan ve Soçi'ye devam eden, ardından da İstanbul'a dönülen yolculukta, 74 günde 1700 deniz mili yol yaptıklarını anlattı.
AKDENİZ'DE İLK RALLİ
Türkmen, amatör denizcilerin oluşturduğu 850 üyeli DADD'ın bu yıl ilk defa düzenlediği Akdeniz rallisi etkinliğine 43 tekne katıldığını söyledi. Akdeniz rallisinde Likya, Pamfilya ve Kilikya uygarlıklarını tema olarak belirlediklerini, yola 1 Eylül'de Marmaris'ten çıktıklarını anlattı. Türkmen, Akdeniz yolculuğunun Muğla, Antalya kıyılarını takiben İskenderun'a, oradan da Kıbrıs'a uzanacağını, Kıbrıs'tan Fethiye'ye yapılacak dönüş işe toplam 45 gün süreceğini ifade etti. Türkmen yolculukta 1100 deniz mili (Yaklaşık 2 bin 200 kilometre) yapacaklarını kaydetti.
TARİHİ-DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRÜYORLAR
Yolculuk boyunca limanlarda molalar vererek, o bölgedeki örenyerleri, müzeler, şelaleler, göller, yaylalar gibi doğal ve tarihi güzellikleri karada da gezme imkanı bulduklarını aktaran Türkmen, “Denize, denizciliğe, su sporlarının özendirilmesine, yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, halkımıza denizi ve denizciliği sevdirmek, topluma sportif, sosyal ve kültürel hizmetler vermek, doğayı ve bilhassa deniz ve sahillerimizi korumak, çevre bilincini yaygınlaştırmak, ortak sorunlara çözüm olanakları araştırmayı amaçlıyoruz" dedi.
ROTADA HANGİ ANTİK KENTLER VAR
Denizin uygarlık olduğunu, Akdeniz ile kıyılarının çok önemli tarihi ve doğal değerlere sahip bulunduğunu ifade eden Türkmen, etkinlik boyunca Akdeniz kıyılarındaki Attaleia, Phaselis, Olimpos, Rhodiapolis, Myra, Patara, Xantos, Termessos, Arykanda, Perge, Aspendos, Side, Saros, Antiochia, Pyramos, Limyra antik kentlerinin görüldüğünü dile getirdi.
OLİMPOSLU KAPTANIN TARİHİ SÖZLERİ
Binlerce yıldan bu yana Akdeniz kıyılarında hayat bulmuş kavimlerin, denizle güçlü bağlarını gösteren birçok iz olduğunu belirten Türkmen, Akdeniz kıyılarını açık hava müzesi olarak tarif etti. Türkmen, 'Işık Ülkesi' anlamına gelen Lykia Bölgesi kıyılarının antik çağda Dalaman Çayı'ndan başlayarak, Antalya yakınındaki Phaselis'i de içerisine alan ve günümüzde Teke Yarımadası olarak anılan bu bölgenin, Anadolu'nun en gizemli topraklarını barındırdığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Yelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacakYelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacakYelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacakYelkenliler Akdeniz'de 45 günde 1100 mil yapacak

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