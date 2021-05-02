Yellen Enflasyon Endişelerini Yatıştırmaya Çalışıyor

Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden’ın altyapı, istihdam ve ailelerle ilgili planlarının neden olduğu enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışıyor.

Yellen yaptığı açıklamada harcamaların yıllara yayılacağı mesajını verdi.

Maliye Bakanı, NBC’ye yaptığı açıklamada, harcamaların 8-10 yıla yayılacağını kaydetti.

Yellen, Merkez Bankası’nın enflasyonu dikkatli şekilde izleyeceğini ve gerekli olması durumunda bununla ilgilenecek araçlara sahip olduğunu kaydetti.

Enflasyonun sorun olacağını düşünmediğini kaydeden Yellen, sorun olması durumunda ise onunla ilgilenecek araçlara sahip olduklarını belirtti.

Janet Yellen, ekonominin üretici ve adil olması için tarihi yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.

Biden’ın planlarında nüfusun yüzde 1’den azını oluşturan çok zengin Amerikalılar’la şirketler için vergi artışı söz konusu.

Bazı Demokratlar vergi artışının ekonominin büyümesini yavaşlatacağı konusunda endişeli.

Yellen, Biden’ın Kongre’nin bu konuda kabul edeceği bir yasa tasarısını kabul edip etmeyeceği konusunda ise net bir açıklama yapmadı.

Kongre'de Cumhuriyetçiler yüksek bütçeli paketlere karşı. Bu nedenle Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketine destek vermeyen Cumhuriyetçiler'in altyapı paketine de destek vermesi beklenmiyor.

