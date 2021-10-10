Yellen Kongre Onayından Emin

Maliye Bakanı Janet Yellen Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin 136 ülke tarafından kabul edilen küresel asgari kurumlar vergisini uygulamaya yönelik yasa tasarısını onaylayacağından emin olduğunu söyledi.

ABC televizyonunun "This Week" programına konuşan Yellen, ‘‘ABD'yi küresel asgari vergiye uyumlu hale getirmeye yönelik eylemler, muhtemelen Başkan Joe Biden'ın önerilen harcama girişimlerini içeren uzlaşma bütçesi tasarısına dahil edilecektir’’ dedi.

Tasarının geçeceğine güvenip güvenmediği sorulduğunda Yellen ‘‘Evet, asgari vergiye geçmek için yapmamız gerekenlerin bir uzlaşma paketinde yer alacağından eminim. Paketin geçmesini ve ABD'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağına dair güvence verebilmesini umuyorum’’ dedi.

136 ülke Cuma günü büyük şirketler için asgari vergi oranını yüzde 15 olarak belirleyen ve bu şirketlerin vergilendirmeden kaçmalarını zorlaştırmayı hedefleyen bir anlaşmaya varmış, Başkan Biden anlaşmanın ‘‘oyunu adil hale getireceğini’’ söylemişti.

Yellen, büyük teknoloji şirketleri ve diğer yüksek karlı çok uluslu şirketler için vergilendirmeyi yenilemeyi amaçlayan anlaşmanın başka bir bölümünün nasıl uygulanacağına ise değinmedi.

Vergi anlaşmasının birinci ayağı, yıllık geliri 20 milyar dolardan fazla olan şirketlerin vergi haklarını ürün ve hizmetlerinin karın yüzde 25'i karşılığında satıldığı ülkelere yüzde 10’un üzerinde marjla yeniden tahsis edecek.

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler bunun yeni bir uluslararası vergi anlaşması gerektireceğini ve bunun da Senato’da üçte ikilik çoğunlukla onaylanması gerekeceğini söylüyor.

Cumhuriyetçi Senatörler Yellen’e Başkan Biden’ın anlaşmaları yürürlüğe koymak için Senato’nun onay yetkisini baypas etmesinden endişe ettiklerini belirtiyor.

Uzlaşma yöntemiyle üçte iki çoğunluk şartı aşılabilir

Anayasaya göre Senato’nun anlaşmaları üçte ikilik çoğunluk ya da 67 oyla onaylaması gerekiyor. Demokratlar 100 koltuklu Senato’da yalnızca 50 koltuğa sahip. Son yıllarda Cumhuriyetçiler bu tür anlaşmalara karşı durdu ve şirket vergilerinde kesintileri destekledi.

Yellen, Eylül ayında Senato Bankacılık Komisyonu’nda yönetimin mevcut ikili anlaşmaları değiştirmek için üçte iki çoğunluk kuralını aşmayı sağlayacak alternatif yollar aradığını söylemişti.

Bu yolların başında ‘‘bütçe uzlaşma’’ adı verilen bir yöntem geliyor.

Yellen büyük çok uluslu şirketlerin vergi haklarının yeniden paylaştırılmasının Facebook, Google, Amazon ve Apple gibi şirketlere bazı ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinin yerine geçeceği için her iki parti tarafından da destek göreceğine inandığını söyledi.

Yellen anlaşmanın bu kısmının ABD tarafından yürürlüğe konmasının 2022’den önce olmayacağını düşündüğünü de belirtti.

