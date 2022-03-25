Yellen: “Küresel Büyüme Beklentileri Düşebilir”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna krizinin emtia fiyatlarını arttırdığını ve önümüzdeki yıl küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Ukrayna, buğday ve mısırın önemli bir küresel tedarikçisi. Rusya'nın geçen ay Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana fiyat artışları sürdürüyor.

Yellen, Amerikan CNBC televizyonuna verdiği bir demeçte, "Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle petrol, doğalgaz ve ayrıca diğer emtia fiyatları üzerinde baskı olduğunu görüyoruz” dedi.

Yellen, “Krizin etkilerinin buğdaya yoğun şekilde bağımlı olan ülkelere yayılmasından endişe duyuyorum. Buğday fiyatları sürekli artıyor. Bu durumda sanırım küresel büyüme hızı beklentileri önümüzdeki yıl daha düşük olacaktır."

Yellen, benzin fiyatlarının daha da yükselebileceğini ve ABD'nin yüksek fiyatlardan olumsuz etkilenen tüketiciler üzerindeki baskıyı azaltmak için müttefiklerle birlikte hareket ettiğini söyledi.

Yellen, "Benzin fiyatları daha da artabilir, ancak Avrupa'ya yeterli petrol ve doğalgazın temin edilebilmesini sağlamak ve ayrıca mümkün olabildiğince Amerikalı tüketicileri koruyabilmek için ortaklarımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz," dedi

Yellen ayrıca, COVID-19 salgını ve Ukrayna krizinin, şirketlerin tedarik zincirlerinde esneklik sağlamaları gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yellen, "Amerikan şirketleri belki de maliyetleri düşürme ama buna karşılık esnekliği azaltma amaçlı olarak tedarik zincirlerinin düzenlenmesine odaklandı. Tedarik zincirlerinin esnekliği ABD yönetimi için bir öncelik. Bu bir dereceye kadar yeni düzenlemelere gitmemize yol açacak" dedi.

