HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yellen: “Resesyon Beklemiyorum”

Yellen: “Resesyon Beklemiyorum”

22.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin bir dizi şok karşısında dayanıklı olduğunu gösterdiğini ve gelecekte bir resesyon beklemediğini söyledi

Yellen: “Resesyon Beklemiyorum”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin bir dizi şok karşısında dayanıklı olduğunu gösterdiğini ve gelecekte bir resesyon beklemediğini söyledi.

IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldıktan sonra bugün, ekonomi kanalları CNBC ve Bloomberg’e konuşan Maliye Bakanı Yellen, ABD’de enflasyonun zirve yaptığını ve fiyatların bir süre de daha yüksek kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin enflasyon baskısını sürdüreceğini söyleyen Yellen ABD ekonomisinin karşılaştığı şoklara dayanıklı olduğunu ancak bir resesyon beklemediğini ifade etti.

“Çin malları üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi değerlendirilebilir”

Maliye Bakanı’nın gündeminde Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Çin’in sergilediği tavır da vardı.

Janet Yellen, Pekin’in Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların etkisini baltaladığını şu ana kadar görmediklerini; Çin’in Rusya’dan kömür ve petrol almaya devam etmesinin yaptırımların ihlali olmadığını kaydetti.

Bloomberg TV’ye konuşan Yellen, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması amaçlı adımların değerlendirilebileceğini; böyle bir adımın ABD’de enflasyonun düşürülmesinde “istenen etkilere” yol açabileceğini söyledi.

Başkan Biden’ın Stratejik Petrol Rezervi’nden petrolün piyasaya sürülmesi adımına ve tedarik zincirindeki sorunların çözümü çabalarına atıfta bulunan Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini belirtti.

ABD’de enerji ve gıda fiyatları arttıkça son dönemde kamuoyu güveni düşen ABD Başkanı Joe biden için enflasyon önemli bir kaygı. Demokratlar’ın Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde çoğunluğu kaybetme riski bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulunduKorkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! YasaklanacakBakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Fatih Terim geri dönüyor! Galatasaray derken...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'

Savaş için tarih verdi! "Üzücü, ancak gerçek bir ihtimal"

Savaş için tarih verdi! "Üzücü, ancak gerçek bir ihtimal"

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.