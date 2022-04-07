Yellen: “Rusya G-20’den Çıkartılmalı”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerden oluşan G-20 platformundan çıkartılması gerektiğini söyledi. Yellen, ABD’nin, Rus yetkililerin katılması halinde “bazı G-20 toplantılarını” boykot edeceğini belirtti.

Yellen’in Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’nun oturumunda yaptığı bu açıklama, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası G-20’nin gelecekteki rolü hakkında sorular uyandırdı.

G-20 platformu, 2008 yılından bu yana, COVID-19 yardımlarından sınır ötesi borçlara kadar birçok meselede kilit bir uluslararası platform vazifesi gördü. G-20, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınamada isteksiz davranan Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkeleri de içeriyor.

"Savaşın muazzam boyutta ekonomik etkileri olacak"

Yellen Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve sivilleri öldürmesini kınayarak, bunun “kurallara dayalı küresel düzene karşı kabul edilemez bir hakaret oluşturduğunu, Ukrayna ve ötesinde muazzam boyutta ekonomik etkilerinin olacağını” kaydetti.

ABD ve kilit müttefikleri son aylarda dünyanın en gelişmiş demokratik sanayi ülkelerinden oluşan G-7’ye daha fazla vurgu yapıyor. Bu ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına uluslararası yanıtı koordine etmede, üyeleri arasında çıkar birlikteliğinin daha çok olduğu G-7 platformunu kullanıyor.

"Rusya'nın IMF'dan ihracı zor"

Yellen, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya’yı büyük boyuttaki uluslararası kurumlardan dışlamak istediğini söyledi ancak Rusya’nın, tüzüğünden dolayı Uluslararası Para Fonu IMF’den ihraç edilebilmesinin ise muhtemel olmadığını kabul etti.

ABD Maliye Bakanı Yellen bir soruya yanıtında, “Başkan Biden şu noktayı açıkça ortaya koydu ve ben de kesinlikle katılıyorum: Rusya açısından herhangi bir mali kurumda işler eskisi gibi gidemez. Rusya’nın G-20’den çıkartılmasını istedim ve ben de Endonezya’daki muhataplarıma, Ruslar’ın katılımı halinde oradaki bazı toplantılarda yer almayacağımızı net olarak dile getirdim” diye konuştu.

Endonezya bu yıl G-20’nin dönem başkanlığını üstleniyor ve Temmuz ayında maliye bakanları toplantısına, Kasım ayında da liderler zirvesine evsahipliği yapacak.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü daha sonra yaptığı açıklamada, Yellen’in 20 Nisan’da IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısına işaret ettiğini söyledi. Maliye toplantısı hem çevrimiçi hem de yüz yüze yapılacak. Rusya’nın katılıp katılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Rusya, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bu yıl Endonezya’nın Bali kentinde yapılacak G-20 zirvesine katılmayı planladığını ve Moskova’nın G-20’de kalmaya devam etmesi yönünde Çin’in desteğini aldıklarını açıklamıştı.

Enerji yaptırımlarında esneklik

Biden yönetiminin Rusya’ya karşı açıkladığı yeni yaptırımlarda enerji alanında bazı istisnaların getirilmesine ilişkin olarak da Yellen, çok sayıda Avrupa ülkesinin Rus doğal gazı ve petrolüne yoğun biçimde bağımlı olması nedeniyle Rus enerji işlemlerinde esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yellen, Avrupa ülkelerinin, bu bağımlılıktan mümkün olan en hızlı biçimde uzaklaşmaya kararlı olduklarını da dile getirdi.

Yellen, ABD ve Suudi Arabistan’dan sonra üçüncü büyük üretici konumundaki Rusya’dan petrol ihracına büsbütün bir yasak getirilmesinin, fiyatların “tavan yapmasına” neden olabileceğini, bu durumun da hem ABD hem Avrupa’ya zarar vereceğini belirtti.

Janet Yellen, şu anki yüksek petrol fiyatlarının, ABD ve diğer ülkelerdeki petrol şirketlerini gelecek 6 ayda üretimi arttırmaya itmesini umduğunu, bunun ve Biden’ın stratejik petrol rezervinden petrolün piyasaya sürülmesi kararının Rus petrolüne karşı daha sert kısıtlamaların getirilmesinin önünü açabileceğini ifade etti.

Çin’e uyarı

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ayrıca, Çin’in Tayvan’a karşı saldırgan bir eyleme girişmesi halinde Maliye Bakanlığı’nın Pekin’e karşı yaptırım araçlarını devreye sokmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

Yellen, Tayvan’ın tehdit edilmesi halinde ABD’nin bu tarz adımlar atıp atmayacağı sorusunu, “Kesinlikle. Bunu yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Rusya örneğinde, çok büyük sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştuk ve bunları uyguladık. Başka durumlarda da aynısını yapma kabiliyetimiz ve kararlılığımızdan kimsenin şüphe duymaması gerektiği inancındayım” diye yanıtladı.

