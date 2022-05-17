Yellen: "Ukrayna'ya Daha Fazla Mali Yardım Gerekli"

Amerika Maliye Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın müttefiklerini Ukrayna'ya yapılan mali desteği arttırmaya çağırdı. Yellen, şimdiye kadar açıklanan yardımların Ukrayna'nın kısa vadeli ihtiyaçlarını gidermeye yetmeyeceğini kaydetti.

Brüksel Ekonomi Forumu'nda yapacağı konuşma metninde Yellen, "Ukrayna'nın mali ihtiyaçları ciddi" ifadesini kullandı ve Ukraynalı yetkililerin becerileri ve gösterdikleri cesaret sayesinde Ukrayna hükümetinin işlevini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Yellen, "Ukrayna'nın vergi toplamaya yeniden başlayana kadar askerlerin, personelin ve emeklilerin maaşların ödemek, vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılayan bir ekonomiyi idare etmek için bütçeye ihtiyacı var. Hayati önem taşıyan hizmetlerin derhal yeniden devreye sokulması gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın yeniden yapılanma ve toparlanma için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa için hazırlanan Marshall Planı boyutunda "dev bir desteğe" ihtiyacı olacağını kaydeden Yellen, bu çabaların "adım adım" ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Yellen, "Şimdiye kadar açıklanan ikili ve çok taraflı desteğin Ukrayna'nın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceği açık" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, savaş nedeniyle tahrip olan Ukrayna ekonomisinin temel ihtiyaçları karşılamak için ayda yaklaşık 5 milyar dolarlık kısa vadeli dış finansmana ihtiyacı var.

Avrupa Birliği'nin (AB) Çarşamba günü Ukrayna'ya acil nakit para akışı sağlamak için yeni bir borç paketi önerisinde bulunması bekleniyor. Pakette uzun vadeli yeniden yapılanma taahhütlerinin de yer alması öngörülüyor. Kısa vadeli paketin ayrıntıları belirlenmeye devam ediyor. Ancak Reuters Haber Ajansı’na konuşan iki yetkili, paketin Ukrayna'nın iki aylık mali ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda olmasını beklediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Janet Yellen, Amerikan Senatosu'nun Ukrayna'ya yapılması öngörülen 40 milyar dolarlık askeri ve insani yardımı kabul etmeye hazırlandığı bu dönemde müttefiklere seslenerek, "Ukrayna'ya mali desteği arttırma" çağrısı yaptı.

Küresel kurumlar vergisi reformu

Amerika Maliye Bakanı Yellen, kurumlar vergisinde yapılacak reformlara ilişkin küresel anlaşmanın tamamlanması için üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini de söyledi. Küresel kurumlar vergisi reformunun birinci ayağı (Pillar 1), büyük çok uluslu şirketlerin sunduğu hizmet ve ürünlerin satıldığı "pazar ülkelere" bu şirketlerden vergi toplama hakkı tanınmasını öngörüyor. Ancak reform planının bu ayağındaki bazı anlaşmazlıklar hala giderilebilmiş değil.

Yellen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, reform planının ikinci ayağı (Pillar 2) olan yüzde 15'lik asgari küresel kurumlar vergisi uygulamasının Avrupa Birliği tarafından da kabul edilmesi için Polonyalı yetkililerin henüz ikna edilemediğini söyledi ancak bu meselenin çözüme kavuşturulması için çalışmaya devam edileceği sözü verdi.

Yellen, "İkinci ayakla ilgili olarak AB ve Amerika'nın kendi iç hukuklarında küresel asgari vergi uygulamasına hızla geçerek liderlik yapmaları şart" dedi.

Amerika’dan Avrupa’ya enerji desteği sözü

Yellen ayrıca Amerika'nın, Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılıktan kurtulmaya çalışan Avrupa'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etmeyi taahhüt ettiğini de kaydetti.

Amerika Maliye Bakanı, Avrupa, Amerika ve diğer müttefiklere, nadir bulunan toprak elementleri gibi kritik önem taşıyan materyallerin tedarikinde Çin'e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme çağrısı da yaptı.

Ambargolara ve arz sıkıntılarına bağlı olarak Rus enerji kaynaklarının azalmasının kömür ve diğer fosil yakıtların kullanımını kısa vadede arttıracağını söyleyen Yellen, "Bu durum iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerimize erişmemizi kısa süreliğine engellese de temiz ve yenilenebilir enerji çabalarımızı iki katına çıkarmamız için de itici bir etki yaratır" dedi.

