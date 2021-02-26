Yellen’dan G20’ye İşbirliği Mesajları

Yellen’in G20 maliye bakanlarına ve merkez bankası yetkililerine yaptığı açıklamalar Avrupalı yetkililer tarafından memnunlukla karşılandı.

Dünya genelinde vergi uzmanları ve finans yetkilileri ABD’nin önerisinin Amazon ve Alphabet şirketine ait Google ve Facebook gibi kuruluşların uluslararası düzeyde mutabık olunan önlemlerin dışında kalmasına neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Eski Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in 2019 yılında bu tartışmalı uygulama konusunda ısrarcı olması, küresel vergi reformu konusunda yapıcı çok taraflı görüşmelerin durma noktasına gelmesine neden olmuştu.

Reuters haber ajansına göre, Yellen, ABD’nin bundan böyle ‘‘güvenli liman’’ uygulamasını savunmayacağını açıkladı. Bu uygulama adil uluslararası vergilendirme kurallarının tüm şirketleri kapsamasını engellediği gerekçesiyle tartışılıyordu.

Yellen’in açıklaması bu konuda yaz aylarında bir anlaşma yapılması umudunu doğurdu.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G20 yetkililerine yaptığı açıklamada Washington’un Trump yönetiminin bazı şirketlerin küresel dijital vergi kurallarının dışında kalması önerisini geri çektiğini açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD’nin bu açıklamasının daha büyük bir anlaşma yapılabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Scholz, Yellen’in ayrıca ABD’nin minimum vergi düzenlemesini de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) önerisine uyumlu hale getireceğini söylediğini bildirdi.

Scholz, ‘‘Bu, katılımcı ülkelerin yaza kadar bir anlaşmaya varabilmesi için ileriye doğru atılmış dev bir adım’’ diye konuştu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de sınırlar ötesi şirket vergilendirme kuralları üzerinde varılacak bir anlaşmanın yaza kadar yapılabileceğini söyledi.

Öncelik pandemiyle mücadele

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin liderleri Cuma günü, küresel ekonomiyi destekleyen ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) pandemiyle mücadele eden yoksul ülkelere yardım etmesini sağlayan kaynaklarını arttıracak önlemler üzerinde anlaşması bekleniyor.

Dünyanın gelişmiş 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Cuma günü düzenlenen video konferans toplantısında Corona virüsünden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları çözmenin yollarını görüştü.