Yellen’dan G20’ye İşbirliği Mesajları

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G20 yetkililerine yaptığı açıklamada Washington’un Trump yönetiminin bazı şirketlerin küresel dijital vergi kurallarının dışında kalması önerisini geri çektiğini açıkladı.
Yellen’in açıklaması bu konuda yaz aylarında bir anlaşma yapılması umudunu doğurdu.
Reuters haber ajansına göre, Yellen, ABD’nin bundan böyle ‘‘güvenli liman’’ uygulamasını savunmayacağını açıkladı. Bu uygulama adil uluslararası vergilendirme kurallarının tüm şirketleri kapsamasını engellediği gerekçesiyle tartışılıyordu.
Eski Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in 2019 yılında bu tartışmalı uygulama konusunda ısrarcı olması, küresel vergi reformu konusunda yapıcı çok taraflı görüşmelerin durma noktasına gelmesine neden olmuştu.
Dünya genelinde vergi uzmanları ve finans yetkilileri ABD’nin önerisinin Amazon ve Alphabet şirketine ait Google ve Facebook gibi kuruluşların uluslararası düzeyde mutabık olunan önlemlerin dışında kalmasına neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Yellen’in G20 maliye bakanlarına ve merkez bankası yetkililerine yaptığı açıklamalar Avrupalı yetkililer tarafından memnunlukla karşılandı.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD’nin bu açıklamasının daha büyük bir anlaşma yapılabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Scholz, Yellen’in ayrıca ABD’nin minimum vergi düzenlemesini de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) önerisine uyumlu hale getireceğini söylediğini bildirdi.
Scholz, ‘‘Bu, katılımcı ülkelerin yaza kadar bir anlaşmaya varabilmesi için ileriye doğru atılmış dev bir adım’’ diye konuştu.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de sınırlar ötesi şirket vergilendirme kuralları üzerinde varılacak bir anlaşmanın yaza kadar yapılabileceğini söyledi.
Öncelik pandemiyle mücadele
Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin liderleri Cuma günü, küresel ekonomiyi destekleyen ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) pandemiyle mücadele eden yoksul ülkelere yardım etmesini sağlayan kaynaklarını arttıracak önlemler üzerinde anlaşması bekleniyor.
Dünyanın gelişmiş 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Cuma günü düzenlenen video konferans toplantısında Corona virüsünden kaynaklanan ekonomik sıkıntıları çözmenin yollarını görüştü.
Avrupa Birliği Ekonomi Komisyonu Başkanı Paolo Gentiloni toplantının olumlu geçtiğini ve küresel düzeyde Corona virüsü aşılarının desteklenmesine duyulan ihtiyaç konusunda uzlaşıldığını kaydetti.
‘‘Destekleyici mali politikalar sürmeli’’
Gentiloni yazdığı Twitter mesajında destekleyici mali politikalardan erken geri adım atılmasının önüne geçilmesi konusunda da hemfikir olunduğunu belirtti.
Toplantı ABD’nin 1,9 trilyon dolarlık bir teşvik paketini Kongre’den geçirmeye çalıştığı döneme denk geldi. AB şimdiden 3,63 trilyon doları Corona virüsü yüzünden yaşanan ekonomik darboğazda destek olması için ayırdı.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Cuma günü ekonomik iyileşmenin beklenenden fazla zaman aldığı uyarısında bulundu ve piyasalara desteği kesmek için henüz erken olduğunu söyledi.
“Ekonomik iyileşme U şeklinde olacak”
‘‘Umduğumuzun aksine hala tam bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil’’ diyen Sacholz, G20 görüşmelerinin temel hedefinin ülkeleri krizin ciddi safhasından çıkartmak olduğunu söyledi.
IMF, ABD ekonomisinin kriz öncesi dönemdeki seviyesine bu yılın sonunda dönmesini umuyor. Avrupa’nın ise ekonomide kriz öncesi döneme dönmesi için 2022’ye kadar zamanı olduğu belirtiliyor.
Ekonomik iyileşme başka bölgelerde de zaman alıyor, örneğin Çin’de fabrikaların faaliyetleri yeni Corona virüsü dalgası nedeniyle Ocak ayında son beş ayın en yavaş düzeyinde arttı. Japonya’da yeni karantina düzenlemeleriyle dördüncü çeyrek büyümesi bir önceki çeyreğe göre daha az oldu.
Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, daha önce V şeklinde olması beklenen ekonomik iyileşmenin U şeklinde olmasının daha olası olduğunu söyledi. Yetkili bu nedenle istikrarı sağlayacak ekonomik önlemlerin yürürlükte kalmaya devam etmesinin gerekliliğine dikkat çekti.
ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ‘Özel Çekme Hakları’ (SDR) adlı rezerv para biriminin dağıtımına yönelik yeni düzenlemelere destek vermişti. Ancak Yellen, SDR’ın kullanımı ve ticareti konusunda şeffaflığın arttırılması için daha kapsamlı parametrelere ihtiyaç olduğunu da kaydetmişti.
Yellen G-20 ülkelerine yönelik mektubunda, yeni özel çekme haklarının, özellikle Corona virüsü pandemisi döneminde en fazla darbe alan yoksul ülkelerin ekonomilerinde likiditeyi arttıracağını kaydetmişti.
Yellen’ın bu mesajıyla beraber Biden yönetimi, SDR’ın bu alanda kullanımına karşı çıkan eski Trump yönetimi politikasını da ortadan kaldırmış oldu.
G-20 ülkeleri arasında bu yıl gruba başkanlık eden İtalya da dahil diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 500 milyar dolar değerinde SDR tahsisi önermiş, ancak Trump yönetimi buna karşı çıkmıştı.