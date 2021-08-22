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Yellen’dan Powell’a Destek

22.08.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliye Bakanı Jenet Yellen’ın Beyaz Saray üst düzey danışmanlarına Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın bu göreve yeniden atanmasını desteklediğini söylediği belirtildi

Yellen’dan Powell’a Destek

Maliye Bakanı Jenet Yellen’ın Beyaz Saray üst düzey danışmanlarına Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın bu göreve yeniden atanmasını desteklediğini söylediği kaydedildi.

Konuyla ilgili haber Reuters haber ajansında Bloomberg’e dayandırılarak verildi.

Powell’ın görev süresi Şubat ayında doluyor ve Başkan Joe Biden’ın konuyla ilgili kararı henüz vermediği belirtiliyor.

Maliye Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili bir yorum yapılmadı.

Powell, Merkez Bankası başkanlığına 2018 yılında Yellen’in yerine dönemin başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines, Biden’a bir mektup yazarak Powell’ı yeniden bu göreve atama çağrısında bulunmuştu.

Daines, Senato Bankacılık Komisyonu üyesi.

Daines, Powell’ın bu göreve yeniden atanmasının iş dünyasına, tüketicilere güçlü bir mesaj olacağını belirtmişti.

Powell, yeniden atanması durumunda Senato'dan yine onay almak zorunda.

Daines'ın mesajı Powell'ın Senato'dan partilerüstü şekilde onay alabileceğini işareti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi geçen ay Biden’ın Merkez Bankası atamaları için üst düzey ekonomik danışmanlarıyla dikkatli şekilde yakın zamanda görüşmelere başlayacağını açıklamıştı.

Bazı çevreci gruplar ise Biden’a Merkez Bankası başkanlığına bir başka isimi ataması çağrısı yapıyor.

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