Yellen’den Ekonomi için İyimser Tablo

Komisyonun oturumu her çeyrekte Corona virüsüne karşı yürütülen ekonomik mücadelenin gidişatı hakkında bilgi almak için düzenleniyor, ancak son dönemde soruların yelpazesi Çin’in Uluslararası Para Fonu (IMF) içindeki rolüne kadar genişlemiş durumda.

Cumhuriyetçiler Yellen’in ABD ekonomisinin hala krizde olduğunu söylemesi, aynı zamanda vergi artışını savunmasını sorguladı. Yellen ise ekonomideki mevcut açığın ve salgından kaynaklanan iş kaybı sorununun büyük olduğunu söyledi, ancak ekonomi yeniden güç kazanınca Başkan Joe Biden’ın altyapı, iklim değişikliğiyle mücadele, araştırma-geliştirme ve üretim için yatırım açıklarını kapatabilecek uzun vadeli planlar önerebileceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin salgın nedeniyle kriz durumunda olduğunu söyledi, ancak yeni kamu yatırımları yapılabilmesi için vergi artışı planları yapılmasını savundu.

FED Başkanı Jerome Powell da Kongre üyelerinin FED’in gevşek para politikasının ekonomik açılmayla bir araya gelmesi sonucu artabilecek enflasyondan dolayı duydukları endişeyi gidermeye çalıştı.

“Yılın devamında enflasyonun artmasını bekliyoruz diyen Powell, ancak bu artış ne fazla ne de kalıcı olacak. Eğer bir sorun haline gelirse bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” diye konuştu.

Yellen da Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin gelecek yıla kadar istihdam oranını pandemi öncesi seviyesine çıkartabileceği konusunda iyimser konuştu.

ABD’de mevcut işsizlik oranı yüzde 6,2; pandemi öncesindeyse bu oran yüzde 3,5’ti. Şubat ayından bu yana ülkede 9 milyon 500 bin iş kaybı yaşandı.

Ancak FED Başkanı Powell da dahil olmak üzere yetkililer gelecek aylarda hayat normale döndükçe ve restoranlar, eğlence parkları gibi işyerleri açılmaya başladıkça istihdamda artış bekliyor.

