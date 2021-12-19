HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yelpaze sallarken gözyaşı döküyordu! FETÖ'nün yelpazecisinin ifadesi ortaya çıktı: Hayranıydım

Yelpaze sallarken gözyaşı döküyordu! FETÖ'nün yelpazecisinin ifadesi ortaya çıktı: Hayranıydım

19.12.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi sallayıp, hemen yanı başında oturması nedeniyle 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan ve farklı isimle tedavi gördüğü bir hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından dün polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. Zengin ifadesinde, örgütle bağının olmadığını sadece hayranlığı olduğunu söyledi.

Yelpaze sallarken gözyaşı döküyordu! FETÖ'nün yelpazecisinin ifadesi ortaya çıktı: Hayranıydım

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle hastanede tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i önceki gün gözaltına aldı.

Screenshot_16

YELPAZE SALLARKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fetullah Gülen'in hemen yanında oturup, yelpaze salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü; 1990'lı yıllarda çekildiği düşünülen videosuyla kamuoyunda tanınan Adem Zengin bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün yelpazecisi Zengin'in 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi. Zengin, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'FETÖ'nün yelpazecisi' Adem Zengin kendini böyle savundu: FETÖ'cü değilim ki...'FETÖ'nün yelpazecisi' Adem Zengin kendini böyle savundu: FETÖ'cü değilim ki...

Screenshot_18

''HİSAR CAMİSİ'NE HAYRAN OLDUĞUM İÇİN GİTTİM''

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Adem Zengin, tutuklandı. Zengin'in polise verdiği ilk ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Evet görüntülerdeki yelpaze sallayan kişi benim. Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemiyorum çünkü ben FETÖ'cü değilim. Telefonum üzerinden yapılan ByLock görüşmelerini de bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı" dedi.

Screenshot_17

Screenshot_15

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
Hamsi dibe vurdu, son yılların en yüksek fiyatını gördüHamsi dibe vurdu, son yılların en yüksek fiyatını gördü
Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.