"Yem bezelyesi" üreticisinin yüzünü güldürdü

AHMET ÖZLER - Karabük'te iki yıldır ekimi yapılan yem bezelyesi, diğer yem bitkilerine oranla dekardan iki kat daha fazla ürün elde edilmesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'te 50 bin büyükbaş, 25 bin de küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi.

Şehirde hayvancılığın yıllar itibarıyla artış gösterdiğini belirten Ayvalık, "Bu durum bizi memnun ediyor. Yem bitkileri hayvancılığın olmazsa olmazıdır. Yem bitkileri üretimi yapılmayan bir hayvancılık hiçbir zaman karlı olmaz. Girdi masraflarını en aza indirmenin tek yolu üretim yapmaktır. Bu kapsamda bu yıl Karabük'te 45 bin 600 dekar alanda yem bitkisi ekildi. İki yıldır ilimizde uygulamaya koyduğumuz yem bezelyesi üretimi çiftçilerimizi çok memnun etti. Biz her geçen gün yem bezelyesi üretimini artırmak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Ayvalık, Karabük'te yem bitkileri olarak adi fiğ, Macar fiği, yonca ve korunga tarımı yapıldığını ifade ederek, bu yıl iklim şartlarının iyi gittiğini dile getirdi.