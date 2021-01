Yem dağıtımında yağmur için dua edildi

Çiftçilere verdiği desteği her geçen gün arttıran Şahinbey Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem desteğinde bulundu. Yağışların bu yıl az miktarda olması üzerine Yeşilkent kırsal mahallesinde yapılan dağıtım töreninin ardından yağmur için dua edildi. Belediyelerin çiftçilere destek konusunda çalışmalar yapabilmesinin yasallaşmasının ardından harekete geçen Şahinbey Belediyesi, Türkiye’de ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü oluşturarak, çiftçilere sağladığı destekleri arttırdı. Köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerine belli aralıklarla 10 bin ton yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, şuana kadar yaklaşık 24 bin ton yem desteğinde bulundu. Törenin ardından Gaziantep İl Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, yağışların bu yıl az miktarda olması üzerine yağmur duası etti.

“Her zaman çıtayı yükselten bir çalışma var”

Şahinbey Belediyesinin projelerindeki istikrarlılığı vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şahinbey Belediyesi ile tarım alanında yaptığımız protokoller ben göreve geldikten bu yana her halde 20’e yakındır. Belediyemiz her alanda desteklerini sürdürüyor. Kimi zaman gübre veriyor kimi zaman tohum, fide veriliyor. Bugün olduğu gibi 10 bin ton yem veriliyor. Hiç şüphesiz bu hizmetler güzel ancak daha güzel olması istikrarlı olmasıdır. Yani bir hevesle yapılmış işler değil. Şahinbey Belediyemizin eğitim alanında, sosyal alanda, tarım alanındaki faaliyetlerle de görüyoruz. Belediyemizin yaptıkları hizmetlerde bir devamlılık var, kendi içerisinde çıtayı her zaman daha yükseğe çıkartan bir çalışma var. Ben başta Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Yem dağıtım töreni yağmur duasının ardından son erdi.