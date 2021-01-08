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Yem dağıtımında yağmur için dua edildi

08.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Çiftçilere verdiği desteği her geçen gün arttıran Şahinbey Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem desteğinde bulundu.

Çiftçilere verdiği desteği her geçen gün arttıran Şahinbey Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem desteğinde bulundu. Yağışların bu yıl az miktarda olması üzerine Yeşilkent kırsal mahallesinde yapılan dağıtım töreninin ardından yağmur için dua edildi.
Belediyelerin çiftçilere destek konusunda çalışmalar yapabilmesinin yasallaşmasının ardından harekete geçen Şahinbey Belediyesi, Türkiye’de ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü oluşturarak, çiftçilere sağladığı destekleri arttırdı. Köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerine belli aralıklarla 10 bin ton yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, şuana kadar yaklaşık 24 bin ton yem desteğinde bulundu. Törenin ardından Gaziantep İl Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, yağışların bu yıl az miktarda olması üzerine yağmur duası etti.

“Yem desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz”
Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu yem desteğinden dolayı mutlu oldukları aktaran ve Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden çiftçi Osman Yılmaz ve Yusuf Mayda, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz sizlerden razıyız, Allah’ta sizlerden razı olsun. Allah sizi iki cihanda da bahtiyar kılsın. Bu yem desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

“Verdiğimiz desteklerden tüm çiftçilerimiz yararlanıyor”
Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilere yapılan desteklerden bahseden ve yeni projeler hakkında müjdeler veren Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilik çok önemli. Tarımsal hizmetler çok önemli. Gıda güvenliği gerçekten çok önemli bunun farkına da pandemide vardık. Özellikle Rabbimin bize sunmuş olduğu bu güzel bereketli toprakların ekilmesi, sulanması, ürünlerin yetiştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması büyük bir önem arz ediyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduk. Çiftçimize daha fazla nasıl destek olabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye istişare ediyoruz. Şuanda Şahinbey Belediyemize olarak sistemimize 5 bin 500 kayıtlı çiftçimiz var. Verdiğimiz desteklerden tamamı fayda sağlıyor. Hiçbirini dışarıda bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde hayvancılık sistemine kayıtlı 3 bin 700 vatandaşımız var. Hizmetlerimizden tamamından onlarda yararlanıyor. Bugün itibariyle hayvancılık anlamında verdiğimiz yem desteklerin 4’üncü yılı. İlk yılımızda 3 bin 500 tonla başlamıştık. Bir sonraki yıl 7 bin ton verdik yüzde yüz arttırarak. Şimdi de 10 bin ton destek veriyoruz. Şuanda verdiğimiz hayvan yeminin torbası 150 TL biz verdiğimiz desteklerle çiftçilerimiz 57 TL’den alıyor yani 3 de 1 oranında alıyorlar. Geriye kalan masrafın hepsini biz belediye olarak veriyoruz. Şuana kadar belediyemiz tarafından yaptığımız destekler sayesinde yüzde 300’lük ekilen alanlarımızda artışlar oldu. Özellikle mercimeği, arpayı, buğdayı destekliyoruz. Şuana kadar 9 bin 387 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yaptık. Yine 10 bin 70 ton gübre dağıtımı yaptık. Hayvan yemi desteğimiz 24 bin ton oldu. Mercimek 278 ton, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı sertifikalı ve piyasa fiyatı 15 TL ancak biz 2 TL’den çiftçilerimize verdik. Köylerde ihtiyaç sahibi 243 ailemize 2 bin 751 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği vererek tamamını ailelerimize hibe ettik. Yeni bir projemizle tüm meralarımızı gübreleyeceğiz. Şuanda da bütün köylerimizin yollarını da yapıyoruz ve bin 125 kilometre şuanda arazi yolu yaptık. Yaz, kış bütün arazi yollarımıza gidilebiliyor. Çiftçilerimize bir müjde daha verelim, valimizle protokolü imzaladık. 15 milyon fide dağıtımı yapacağız. İçerisinde domates, biber, patlıcan vb. şeyler olacak ve bunun yüzde 50’sini yine belediye olarak biz karşılaşacağız. İnşallah şu mübarek Cuma günü Rabbim bir yağışta gönderirse İnşallah bu yapılan çalışmalarımız taçlanmış olacak” dedi.

“Her zaman çıtayı yükselten bir çalışma var”
Şahinbey Belediyesinin projelerindeki istikrarlılığı vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şahinbey Belediyesi ile tarım alanında yaptığımız protokoller ben göreve geldikten bu yana her halde 20’e yakındır. Belediyemiz her alanda desteklerini sürdürüyor. Kimi zaman gübre veriyor kimi zaman tohum, fide veriliyor. Bugün olduğu gibi 10 bin ton yem veriliyor. Hiç şüphesiz bu hizmetler güzel ancak daha güzel olması istikrarlı olmasıdır. Yani bir hevesle yapılmış işler değil. Şahinbey Belediyemizin eğitim alanında, sosyal alanda, tarım alanındaki faaliyetlerle de görüyoruz. Belediyemizin yaptıkları hizmetlerde bir devamlılık var, kendi içerisinde çıtayı her zaman daha yükseğe çıkartan bir çalışma var. Ben başta Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.
Yem dağıtım töreni yağmur duasının ardından son erdi.

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