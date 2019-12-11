HABER

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi.

Gaziantep’te yem fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Olay, Organize Sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanılan patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vücutlarının çeşitli bölgesinde yanık meydana gelen 3 işçi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
Hisarcıklıoğlu: "Ayakkabıcılıkta İtalya’yı geçtik"Hisarcıklıoğlu: "Ayakkabıcılıkta İtalya’yı geçtik"
Cadde ortasında drift yaptıCadde ortasında drift yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.