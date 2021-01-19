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Yem kamyonu ambulansa yol verirken yan yattı

19.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yem yüklü bir kamyon ambulansa yol vermek isterken devrildi.Edinilen bilgiye göre ilçenin Dereli köyünde bulunan tavuk çiftliğine yem bırakmaya giden özel bir firmanın yem yüklü kamyonun şoförü köyün girişinde ambulansa yol vermek için aracı kenara çekti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yem yüklü bir kamyon ambulansa yol vermek isterken devrildi.
Edinilen bilgiye göre ilçenin Dereli köyünde bulunan tavuk çiftliğine yem bırakmaya giden özel bir firmanın yem yüklü kamyonun şoförü köyün girişinde ambulansa yol vermek için aracı kenara çekti. Yoğun kar olması ve yolda buzlanmadan dolayı şoförün uğraşlarına rağmen yem kamyonu kayarak yan yattı. Olayı gören köylüler şoförün araçtan çıkmasına yardım etti. Yem kamyonunun çıkarılabilmesi için karın erimesi bekleniyor.

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