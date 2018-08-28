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Yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

Yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu genç öldü

Malatya'da, yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Arapgir ilçesi Hezenek Mahallesi Kaynarca Sokak'taki bir çiftlikte çalışan Abdulhadi A. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesinin içine düştü.

İhbar üzerine fabrikaya gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Afganistan uyruklu gencin cesedini makineden çıkarttı.

Abdulhadi A'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arapgir Malatya yem karma makinesi

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