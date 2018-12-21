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Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:08 | Son Güncelleme

Yem karma makinesine sıkışan iki küçük kardeş öldü

Konya'da yem karma makinesine sıkışan 2 ve 3 yaşındaki Suriyeli iki kardeş hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu yaylasındaki bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı.

Bu sırada Ramazan'ın yanına gelen çocukları Selin (2) ile Memed (3) makineye sıkıştı.

İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Çocukların cenazeleri, otopsi için bir hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Konya ölüm yem karma makinesi

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