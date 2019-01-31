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Yem karma makinesine sıkışan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Edirne'de yem karma makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde yem karma makinesine sıkışan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Balabancık köyündeki bir çiftlikte çalışan M.K. (18), yem karmak için makinenin üzerine çıktı.

Bu sırada sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek makinenin içine düşen M.K, sıkışma sonucu hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen jandarma ekipleri burada inceleme yaptı. M.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çiftlik sahibi A.M.G. gözaltına alındı.

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Edirne işçi öldü yem karma makinesi

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