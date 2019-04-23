Yem üretiminde yeni yöntem

Rize’de emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Kaya hobi olarak başladığı hayvancılığı geliştirerek şimdi hayvanları için yem üretmeye başladı. Yem üretirken aşamalarını kayıt ederek video olarak sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, şimdi paylaşımını görüp kendisini arayanlara nasıl yapılacağını anlatıyor.

Yem ücretlerinin fiyatından şikayetçi olan Kaya araştırarak maliyeti düşürmenin yollarını aradı ve 15 metre karelik hobi atölyesinde yem için bir sistem kurdu. Önce karanlık alanda yemleri ortalama 24 saat ile 48 saat arasında suyun içerisinde bekleten Kaya daha sonra yemleri çıkartarak hazırladığı tepsiye seriyor. Tepsiyi yine karanlıkta 24 saat boyunca bekletiyor ama bu kez 24 saatte 3 veya 4 kez su veriyor. 24 saat daha bekleyen yem tohumları yeşermeye hazır oluyor ve raflarda ki yerini alıyor. Raflar ise günlerine göre kısımlara ayrılıyor. 10 günü dolduran yemler artık hayvanlar için hazırlanmış oluyor.

İneklerin süt verimi iki katına çıktı

Kurduğu yem atölyesi sayesinde yüzde 60 kar ettiğini ve yemlerin otlara oranla daha fazla protein verdiğini dile getiren Recep Kaya, aynı zamanda hayvanlardan aldığı sütünde arttığını dile getirdi. Kaya “Son zamanlarda ülkede hayvancılık ve tarım alanında biraz sıkıntı gördüğüm için böyle bir yola başvurdum. Kendi otumu, kendi yemimi kendim üretmeye başladım. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Örneğin 100 liraya mal ettiğiniz bir yemi bu şekilde 40 liraya mal edersiniz. Yani yüzde 60 kazancınız var. 100 liraya mal ettiğiniz bir yemden, atıyorum birim olarak 100 protein alıyorsanız, 40 liraya ürettiğiniz bu yemden 600 protein alıyorsunuz. Burası işin en can alıcı noktası. Daha önce ben ahıra inekleri sağmaya giderken 1 kap süt alıp geliyorduk. Bu yemi yedikten sonra ikinci kap ta dolamaya başladı. Herhalde bu gidişle bizi üçüncü kaba da getirecek” dedi.