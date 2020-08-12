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Yeme bozukluğu nedeniyle sadece tavuk nugget yiyen kadın kör kalabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2020 09:25 | Son Güncelleme

Üç çocuk annesi kadın, yeme bozukluğu nedeniyle sadece tavuk nugget ve cips yiyebiliyor. Genç kadın kör kalmaktan korkuyor.

Yeme bozukluğu nedeniyle sadece tavuk nugget yiyen kadın kör kalabilir

26 yaşındaki Michaela Harris sağlıksız olduğu bilinen tavuk nugget ve cipsten başka bir şey yiyemiyor. Harris, çocuklarının kendi yeme alışkanlığını taklit etmesinden dolayı endişe duyuyor.

Michaela Harris, dört yıldır kısıtlayıcı yeme bozukluğu adlı bir rahatsızlıktan muzdarip
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Üç çocuk annesi kadın, 2016’dan beri yeme bozukluğu hastası. Michaela “2016’da zor bir ayrılık yaşadım ve yemek yemeyi bıraktım. Yiyebildiğim çok az şey var. Ondan önce yemediğim bir şey yoktu” dedi.

Genç anne, çocuklarının kendi yeme alışkanlığını almasından korkuyor
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Michaela, yalnızca tavuk nugget ve cips yiyebiliyor
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Michaela’nın 7 yaşında Isabella adlı bir kızı, 5 yaşında Jacob adlı bir oğlu ve bir yaşında Isla Rose adlı bir kızı daha var. Genç annenin en korktuğu şey ise, çocuklarının kendi yemek alışkanlığını taklit etmesi.

Genç kadın, endişelerini “Çocuklar beni taklit etmeye başlayacak diye korkuyorum. En küçüğü şimdiden yemek seçiyor. Bu alışkanlığını benden almış olması en büyük korkum. Beslenme fobim nedeniyle bebeklerimin bensiz büyümesi düşüncesi korkunç. Beslenme düzenime yeni yiyecekler eklemek için gerçekten çok çalışıyorum” dedi. Çok zayıf olan ve gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Michaela “Eğer gözlerimi kaybedersem, beni seven ve bana yardım etmek isteyen insanlar olduğunu biliyorum. En büyük çok kilo kaybedip, geri dönüşü olmayan bir yere varmak. Keşke daha çok ve daha çeşitli yiyebilsem. Erkek arkadaşım gelecek sene tatile gitmek istiyor ve bu beni korkutuyor” dedi.

Michaela’nın erkek arkadaşı John Docherty, genç kadının en büyük destekçilerinden biri. Michaela “John, gününün büyük çoğunluğunu benimle ilgilenerek geçiriyor. Bazen yemek istediğim bir şey olduğunda gerekirse çok uzak bir yere gidiyor.

Michaela, yeme bozukluğu nedeniyle 32 kiloya düştü
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“John olmasa şu an burada olamazdım. Beni güçlendirmek ve kendimle ilgili iyi hissettirmek için çok çabalıyor. Her zaman bana göz kulak oluyor” diyen Michaela profesyonel yardım almayı denemiş, ancak hiç kimsenin John kadar kendisine yardımcı olamadığını söylüyor.

Michaela, yeme bozukluğundan önce İngiliz tipi kahvaltıyı çok sevdiğini söyledi
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Yemek kokusuna dayanamadığı için yemekleri erkek arkadaşının yaptığını söyleyen Michaela “Yiyeceğimi düşündüğü şeyler pişirmek için saatlerini harcıyor. Sonsuza kadar bana yardımcı olacak, o benim süper kahramanım” dedi.

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