Yeme bozukluğu nedeniyle sadece tavuk nugget yiyen kadın kör kalabilir

26 yaşındaki Michaela Harris sağlıksız olduğu bilinen tavuk nugget ve cipsten başka bir şey yiyemiyor. Harris, çocuklarının kendi yeme alışkanlığını taklit etmesinden dolayı endişe duyuyor.

Michaela Harris, dört yıldır kısıtlayıcı yeme bozukluğu adlı bir rahatsızlıktan muzdarip



Üç çocuk annesi kadın, 2016’dan beri yeme bozukluğu hastası. Michaela “2016’da zor bir ayrılık yaşadım ve yemek yemeyi bıraktım. Yiyebildiğim çok az şey var. Ondan önce yemediğim bir şey yoktu” dedi.

Genç anne, çocuklarının kendi yeme alışkanlığını almasından korkuyor



Michaela, yalnızca tavuk nugget ve cips yiyebiliyor



Michaela’nın 7 yaşında Isabella adlı bir kızı, 5 yaşında Jacob adlı bir oğlu ve bir yaşında Isla Rose adlı bir kızı daha var. Genç annenin en korktuğu şey ise, çocuklarının kendi yemek alışkanlığını taklit etmesi.

Genç kadın, endişelerini “Çocuklar beni taklit etmeye başlayacak diye korkuyorum. En küçüğü şimdiden yemek seçiyor. Bu alışkanlığını benden almış olması en büyük korkum. Beslenme fobim nedeniyle bebeklerimin bensiz büyümesi düşüncesi korkunç. Beslenme düzenime yeni yiyecekler eklemek için gerçekten çok çalışıyorum” dedi. Çok zayıf olan ve gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Michaela “Eğer gözlerimi kaybedersem, beni seven ve bana yardım etmek isteyen insanlar olduğunu biliyorum. En büyük çok kilo kaybedip, geri dönüşü olmayan bir yere varmak. Keşke daha çok ve daha çeşitli yiyebilsem. Erkek arkadaşım gelecek sene tatile gitmek istiyor ve bu beni korkutuyor” dedi.