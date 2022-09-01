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Yemeden önce bir kez daha düşünün! Kansere yol açıyor

01.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle her geçen kansere yakalan insan sayısında artış görülüyor. Tehlikesiz görüp severek yediğiniz besinler kansere yakalanma riskinizi artırıyor. Uzmanlar hazır gıdalar hakkında uyarılarda bulunuyor.

Yemeden önce bir kez daha düşünün! Kansere yol açıyor

Her yıl milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Değişen yaşam koşulları kansere yakalanma riskini artırıyor. Aşırı tuzlu ve şekerli yiyeceklerin hem kansere hem de diyabet, kalp hastalıkları, böbrek hastalıklarına yol açtığı biliniyor. Yapılan araştırmalara göre bisküviler, tatlılar, gazlı içecekler ve sosisler erkeklerde bağırsak kanseri riskini artırabilir. Araştırmacılar, hazır çorba ve erişte ile tatlı veya tuzlu paketlenmiş atıştırmalıkları da içeren ultra işlenmiş yiyeceklerin daha yüksek hastalık oranlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

KATILIMCILAR 28 YIL BOYUNCA İZLENDİ

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ABD'li akademisyenler, 46.000'den fazla erkek ve yaklaşık 160.000 kadının katıldığı üç uzun vadeli sağlık çalışmasından alınan verileri inceledi. Araştırmada yer alan katılımcılar 24 ila 28 yıl boyunca izlendi ve bu süre zarfında 3,216 bağırsak kanseri vakası tespit edildi. Boston'daki Tufts Üniversitesi'nden araştırmacılar, dört yılda bir katılımcılar tarafından doldurulan gıda anketleri aracılığıyla diyeti değerlendirdi.

BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

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En fazla işlenmiş gıdaları yiyen erkeklerin, en düşük miktarda tüketenlere göre bağırsak kanseri geliştirme olasılığı yüzde 29 daha fazlaydı. Ancak araştırmaya katılan kadınlarda bağırsak kanseri bağlantısı bulunamadı. Bununla birlikte, British Medical Journal'da çalışması rapor edilen araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıdaların alt gruplarına baktıklarında, en fazla miktarda hazır yemek tüketen kadınların bağırsak kanseri riskinin, diğerlerine kıyasla yüzde 17 daha fazla olduğunu buldular.

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Dışkılama yapılsa dahil bağırsağın tam boşalmamış hissedilmesi
  • Dışkılama düzeninin bozulması (ishal, kabız)
  • Kanama veya dışkıda kan görülmesi
  • Dışkılama yaparken ağrı hissedilmesi
  • Dışkıda şeffaf bir salgı görülmesi
  • Karın ağrısı ve şişlik

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