Yemeden önce tekrar düşünün! Tansiyonun yükselmesine neden oluyor

Yüksek tansiyon söz konusu olduğunda tuzun en büyük suçlulardan biri olduğu yaygın olarak biliniyor. Bunun nedeni, sodyumun vücutta ekstra su tutmasını sağlamasıdır. Su daha sonra kan damarı duvarlarına baskı uyguluyor. Bu da yüksek tansiyon riskine neden oluyor. Günlük hayatta yenilen birçok yiyeceğin içerisinde gizli sodyum bulunuyor. Sodyum miktarının işlenmiş gıdalarda çok daha fazla olduğu biliniyor.

BU İKİ YİYECEĞE DİKKAT

Sağlık koçu ve beslenme uzmanı Kendra Haire'e göre peynir ve kraker, yüksek tansiyon için suçlanabilecek iki yiyecek. Bunun nedeni, her ikisinin de yüksek oranda sodyum içermesidir. Haire, "Tuzlu yiyecekler ve daha fazla işlenmiş yiyecekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu da vücudun sıvı tutmasına ve kan damarları üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olur.

ETİKET OKUMAK ÖNEMLİ

Bu, tansiyonunuzun yükselmesine neden olur. Pek çok işlenmiş atıştırmalık, sos ve hatta bazı ekmekler daha yüksek miktarda sodyum içerir, bu nedenle sağlıklı bir kan basıncını korumak istiyorsanız etiket okuma önemlidir." dedi.

SODYUM ORANI YÜKSEK GIDALAR

“Aşırı miktarda alkol tüketmek (kadınlar için günde bir içkiden ve erkekler için günde iki içkiden fazla) da tansiyonunuzu yükseltebilir. Tüm yiyecekler sağlıklı bir diyetin parçası olarak dahil edilebilse de, bu belirli yiyecekler daha yüksek sodyum seviyeleri içerir ve sonuç olarak kan basıncının artmasına katkıda bulunabilir." Aşağıdaki yiyecekleri fazla yemeye karşı uyardı:

Yüksek oranda işlenmiş krakerler

Peynir

Çok işlenmiş cipsler

Soslar ve çeşniler

Tuzla tatlandırılmış kızarmış yiyecekler

Konserve çorbalar

Donmuş gıdalar

Alkollü içecekler

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLECEK YİYECEK VE İÇECEKLER

"Daha az işlenmiş yiyecekler doğal olarak daha düşük sodyum eğilimindedir ve bu nedenle vücutta çok fazla sıvı tutulmasına neden olmaz. “Lif oranı yüksek ve doymuş yağ oranı düşük olan çeşitli yiyeceklerin yanı sıra yağsız protein yemek de kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

"Bu gıdalar, kan basıncı ve genel kalp sağlığı söz konusu olduğunda bir başka önemli faktör olan sağlıklı bir vücut ağırlığını destekler. Vücuttan fazla sodyumun atılmasında rol oynayan potasyum açısından daha yüksek gıdaları dahil etmek de önemlidir. "Bol su, şekersiz içecekler ve su içeren meyve ve sebzelerle iyi nemlendirilmiş kalmak da tansiyonun düşmesine neden olabilir." Kan basıncını düşürmek için aşağıdakilerden bol miktarda yemeyi tavsiye etti: