Yemeği kayboldu, arkadaşları şaka yapıyor sandı... Görüntüleri öğrenen adam hırsız kediyi görünce olanları anladı!

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı, öğle molasında tavuk dürüm siparişi verdi. İş yerinin arkasındaki taburenin üzerinde dürümünü yiyen Alkacılı, kısa süreliğine içeri girdi.

ALIP KAÇTI

Bu sırada Tahir Can Alkacılı'nın taburenin üzerinde poşet içerisindeki dürümü, bir sokak kedisi tarafından alındı. Kedi ağzındaki dürümle birlikte bölgeden uzaklaştı. Taburenin başına döndüğünde dürümünün yerinde olmadığını fark eden Alkacılı, şaşkınlık yaşadı.

GERÇEKLER GÜVENLİK KAMERASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Tahir Can Alkacılı, dürümünün kedi tarafından götürüldüğünü güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı.

(DHA)