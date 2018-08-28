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Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yaptığı yemeği ocağa bıraktıktan sonra uykuya dalan Aziz Ç., çıkan yangından son anda kurtarıldı.

Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yaptığı yemeği ocağa bıraktıktan sonra uykuya dalan Aziz Ç., çıkan yangından son anda kurtarıldı.
Nusaybin ilçe merkezindeki Yenituran Mahallesi'nde oturan Aziz Ç., evde yaptığı yemeği pişirmek için ocak üzerine bıraktıktan sonra, uykuya daldı. Bir süre sonra ocakta pişen yemeğin yanması ile duman tüm evi sardı. Evde dumanın çıktığını fark eden komşuları, olayı iftaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri duman çıkan ev müdahalede bulunarak, evde uyumakta olan ve dumandan etkilenerek mahsur kalan Aziz Ç.'yi kurtardı.
Olay yerinde sağlık ekiplerinince yapılan ilk müdahalenin ardından Aziz Ç. ambulanla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu Yemeği ocağa koyup uykuya dalınca canından oluyordu

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