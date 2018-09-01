Yemeği ocakta unuttu, dumandan hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sebahat A. (40), evinde ocakta unuttuğu yemeğin yanması sonucu, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evde oturan Sebahat A., mutfakta yemek yaparken tencereyi yanan ocakta unuttu. Sebahat A. ardından odaya gidip kapıyı kapattı, ocakta unuttuğu yemek ise yanmaya başladı ve duman mutfağı kapladı. Yayılan duman, evi ve havalandırma boşluğundan binayı sardı. Mutfağa giren Sebahat A., yoğun dumandan etkilendi. Durumu fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binadaki aileleri dışarı çıkartırken, dumandan etkilenen Sebahat A. ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sebahat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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