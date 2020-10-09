HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 08:37 | Son Güncelleme

Bursa’da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki dini nikahlı eşi Merve A. arasında çıkan ‘yemeğin tuzu az’ tartışması kavgaya dönüştü. Eşinin tepkisine öfkelenen Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı

Olay, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İş yerinden evine gelen Nazım T. yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.’nın hazırladığı sofraya oturdu. Eşi Merve A.’nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı. Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.’yi göğsünden yaraladı. Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Nazım T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının ‘Eşinizi neden bıçakladınız?” sorusuna, “Sen sor diye bıçakladım.” diye cevap verdi. Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.’nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

9c021cd471b695df984691bbd7cf0ee8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
İzmir'de sahte alkol şoku! 7 kişinin kurumu kritikİzmir'de sahte alkol şoku! 7 kişinin kurumu kritik
İdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’nda önemli açıklamaİdam cezası gelecek mi? TBMM Başkanı’nda önemli açıklama
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!
Şarkıcı Aynur Aydın hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
İzmir'de sahte alkol şoku! Fenalaşan 9 kişi hastanede: 7’sinin durumu kritik
İzmir'de sahte alkol şoku! 7 kişinin kurumu kritik
Pendik'te dehşet! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Şişli'de bir binadan duyulan kadın çığlığı polisi alarma geçirdi
Kadının çığlığı polisi alarma geçirdi
Kılıçdaroğlu'nun Babacan'ı ziyaretinde neler konuşuldu?
Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! İttifak mı geliyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.