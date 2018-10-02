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Yemeğine dokunulmasına izin vermeyen köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Yemeğine dokunulmasına izin vermeyen köpeğin tepkisi sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan video izleyenleri güldürdü. Masa duran yemeğin ellenmesine izin vermeyen köpek sinirlerine hakim olamadı. İşte izleyenleri güldüren o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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