HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı

Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı.

Yemeğini geç getiren doktoru önce silahla vurdu sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Dr. Ağaoğlu’nun çiftliğinde çalışan bir kişi yemeğini geç getirdi diye tartıştığı doktoru önce tüfek ile vurdu sonra ise bağ evini arazi aracıyla yıktı.
Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi kırsal Büyükşapçı Mahallesi’nde Doktor Ayhan Ağaoğlu’nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi. Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında “Yemeği geç getirdin” tartışması çıktı. Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu’na ateş açtı. Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarından yaralandı. Sinirini alamayan S.E. dana sonra arazi aracı ile Ağaoğlu’na ait bağ evini yıkmaya çalıştı. Olayın duyulmasından sonra S.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesinde ameliyata alındı. Ağaoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Bilgisayarı hastası tarafından çalındı! Son çare olarak bunu yaptıBilgisayarı hastası tarafından çalındı! Son çare olarak bunu yaptı
Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İsteğini kabul etmeyen kadına dehşeti yaşattı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Polisten, alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye: Balona üfler gibi üfle
Polisten, alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye: Balona üfler gibi üfle
Bilgisayarı hastası tarafından çalındı! Son çare olarak bunu yaptı
Bilgisayarı hastası tarafından çalındı! Son çare olarak bunu yaptı
Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek
İstanbul'da yeni dönem! O ilçede meydanlara 'HES' ile girilecek
MSB duyurdu! Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İstanbul'da mahalleliyi isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
Büyük ikramiye için geri sayım...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.