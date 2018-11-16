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Yemek artıkları bitkileri besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

İBB yemek atıklarını toplayarak, ürettiği organik gübreyle, İstanbul'un caddelerini süsleyen bitkilere besin sağlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yemek atıklarını toplayarak, ürettiği organik gübreyle, İstanbul'un caddelerini süsleyen bitkilere besin sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yemek atıklarından kompost (bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozularak organik gübreye dönüştürülmesi) elde ediyor.

Toplanan çöplerin gazından 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılayan İBB, Sıfır Atık Projesi'nin bir parçası olarak İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yönetilen "Yemekhane Atıklarından Kompost Eldesi Projesi" ile yemek atıklarını yerinde işleyerek, kompost üretiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmet veren kompost makinesinden İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binasına da konuldu.

Yemek atıkları burada içeriğine göre ayrıştırılarak endüstriyel tip kompost makinelerine aktarılıyor. Yemekhane, çay ocakları ve kantin kaynaklı oluşan atıklar kaynağından ayrıştırılarak, düzensiz ve karışık toplanmadan kaynaklanan koku, sızıntı suyu gibi problemlerinde önüne geçilmiş olunuyor.

Mayıs ayından bu yana sürdürülen proje ile bin 800 kilogram gübre elde edildi. 45 günlük işlemin ardından elde edilen gübreler, İBB çalışanları ile İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğüne veriliyor.

Şimdilik İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası'nda çalıştırılan kompost makinesinin benzerleri kısa bir süre sonra İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda da hizmet vermeye başlayacak. Proje ile kompost makinelerinin İstanbul genelindeki kamu binalarına yayılması amaçlanıyor.

Geçen yıl eylül ayında Sıfır Atık Projesi kapsamında Uysal tarafından tanıtılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri (Pet şişe ve teneke kutuya karşılık İstanbul Kart'a yükleme yapan sistem) 1 Kasım'da yapılan Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü" ne layık görülmüştü.

Mevlüt Uysal'a ödülü Sıfır Atık Projesi'ni himaye eden Emine Erdoğan tarafından takdim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bitki gübre İBB

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