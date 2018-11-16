Yemek artıkları bitkileri besliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yemek atıklarını toplayarak, ürettiği organik gübreyle, İstanbul'un caddelerini süsleyen bitkilere besin sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yemek atıklarından kompost (bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozularak organik gübreye dönüştürülmesi) elde ediyor.

Toplanan çöplerin gazından 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını karşılayan İBB, Sıfır Atık Projesi'nin bir parçası olarak İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yönetilen "Yemekhane Atıklarından Kompost Eldesi Projesi" ile yemek atıklarını yerinde işleyerek, kompost üretiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmet veren kompost makinesinden İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binasına da konuldu.

Yemek atıkları burada içeriğine göre ayrıştırılarak endüstriyel tip kompost makinelerine aktarılıyor. Yemekhane, çay ocakları ve kantin kaynaklı oluşan atıklar kaynağından ayrıştırılarak, düzensiz ve karışık toplanmadan kaynaklanan koku, sızıntı suyu gibi problemlerinde önüne geçilmiş olunuyor.