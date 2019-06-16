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Yemek borusundan çıkan küpe şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Antalya'da nefes almakta güçlük çekince ailesi tarafından vakit kaybetmeden hastaneye götürülen 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan küpe çıkartıldı - Baba Yeter Coş: - "Nefes almakta güçlük çekiyordu. Röntgen filmde küpeyi görünce çok şaşırdık. Çok şükür küpe başarılı operasyonla yemek borusuna zarar vermeden çıkartıldı" - Doktor İshak Işık: - "Küpe yemek borusuna takıldığı için şanslı, nefes borusuna girmiş olsaydı hayati tehlike de olabilirdi"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da nefes almakta güçlük çekince ailesi tarafından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan 14 aylık Yağız Ulaş'ın yemek borusundan küpe çıktı.

Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çifti, üçüncü çocukları Yağız Ulaş'ın sürekli kusmaya çalıştığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark edince vakit kaybetmeden oğullarını Demre Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada çekilen röntgen filminde küçük Yağız'ın yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü.

Bunun üzerine ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yağız'ın yuttuğu küpe, çocuk gastroenteroloji uzmanı doktor İshak Işık tarafından başarıyla çıkarıldı.

Yağız Ulaş taburcu edildi.

- "Röntgen filmde küpeyi görünce çok şaşırdık"

Baba Yeter Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının birden acı çekerek kusmaya çalıştığını söyledi.

Apar topar hastaneye gittiklerini aktaran Coş, "Nefes almakta güçlük çekiyordu. Röntgen filmde küpeyi görünce çok şaşırdık. Çok şükür küpe başarılı operasyonla yemek borusuna zarar vermeden çıkartıldı. Yağız'ın nefes alamaması bizi çok korkutsa da çok şükür şimdi mutluyuz. Aileler bu tür yabancı cisim yutmalarına karşı çok dikkatli olsunlar." diye konuştu.

Anne Ümmü Gülsüm Coş ise başlarına ilk defa gelen olay karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

Çok dikkatli bir aile olmalarına rağmen çocuklarının bir anlık dalgınlıklarından faydalandığını anlatan Coş, "Her şeyi ağzına alıyordu ama yabancı cisim olunca hemen çıkartıyordu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız." dedi.

- "Yabancı cisimleri 3 yaş altındaki çocuklardan uzak tutmak gerekiyor"

Uzm. Dr. İshak Işık ise Yağız Ulaş'ın yuttuğu küpeyi herhangi bir cerrahi müdahalede bulunmadan endoskopik yöntemle çıkarttıklarını ifade etti.

Çocuğun küpe yemek borusuna takıldığı için şanslı olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Küpe, nefes borusuna girmiş olsaydı hayati tehlikesi de olabilirdi. Yabancı cisimleri 3 yaş altındaki çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Yuttuğunu fark edersek de bir şey yedirmeden hastaneye başvurmak gerekiyor. Cismin mideye indiğini görürsek yemek yemelerine izin veriyoruz. Yemek borusuna takılırsa çocuğun aç olması gerekiyor. Çocuklar her türlü cismi yutabiliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklar çevresinde bulduğu her cismi direkt ağzına götürüyor. En sık para, ziynet eşyası, kol saatlerinin yassı pilleri, düğme, iğne ve oyuncak parçaları yutmalarıyla karşılaşıyoruz."

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Küpe Ümmü Gülsüm Coş Yağız Ulaş

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