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Yemek dünyasının ünlü isimleri öğrenciler ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Yemek dünyasının ünlü şefleri; Ali Ronay, Cihan Kıpçak ve Esen Hünal, öğrencilerle bir araya geldi.

Yemek dünyasının ünlü şefleri; Ali Ronay, Cihan Kıpçak ve Esen Hünal, öğrencilerle bir araya geldi. Şefler, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine iyi şef olmanın gerekleri hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü düzenlediği, ’Şefler Atışıyor’ söyleşisinde şefler, eğitimin mutfaktaki yeri ve önemine vurgu yaparak iyi bir şef olmanın gereklerini tartıştılar. Ekinlik kapsamında Executive Chef (Yönetici Şef) Ali Ronay, son Oscar töreninde yer alan Türk yemeklerini pişiren Executive Chef Cihan Kıpçak ve Youtuber Şef Esen Hünal meslek hakkında bilgilendirme yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman’da düzenledikleri söyleşi ile öğrencilerin kariyerlerine ışık tutmak istediklerini belirtti.

"Aşçılıkta yabancı dil önemli"
Etkinliği değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman, "Öğrencilerime gelecekte nasıl şefler olacaklarını örnekle belirtmek istedim. Gelen 3 şefte birbirinden kıymetli, bu işin eğitimini almış Türk şefleri olarak dünyada isimlerini duyurmuşlar. Öğrencilerin, şeflerimizi dinlemelerini istedim, ileride kariyerleri için bir ışık olsun istedim. Ayrıca bizim bir güzel bir orkestramız vardı. Çocuklar burada hem eğlendiler hem güldüler hem de geleceğe ait hayallerini gerçekleştirebilecekleri anladılar. Burada sadece yemek pişirme dersleri değil, hem kültür dersleri hem finans dersleri alıyorlar. Ayrıca, her mezun olanın mutfakta aşçı olması gerekmeyecek şekilde eğitiliyor; bir kısmı bu işin yönetiminde olacak, bir kısmı yazarlık kısmında olacak. İnşallah bir kısmı da mutfağın dışında akademisyen olacak diye umut ediyorum. Çünkü, Türkiye’de böyle bir boşluk var. Öğrencilerimi bu konuda özellikle destekliyorum. Bu mesleği eğer hiç başlamadıysanız ve başlamak istiyorsanız, kalbinizi büyük aşkla bu mesleğe verecekseniz, lütfen gelin ve iyi bir eğitim alın. Bütün dünyada sesimiz olun. Bunun için yabancı dil şart, buna da çok dikkat edin" dedi.

"İyi bir şef olmanın en önemli özelliği"
İyi bir şef olmanın en önemli özelliğin çalışkan olmaktan geçtiğini vurgulayan Esen Hünal, "Yetenek ve eğitim olsa da çalışkanlık ve azim olmadığı sürece yetenek ve eğitim çok fayda etmiyor. Hepsi bir araya geldiğinde o zaman çok iyi şef oluyorsunuz. Son yıllarda ülkemizde özellikle aşçılık çok gelişti. İnanılmaz iyi okullar var; uzun ve kısa dönemli olmak üzere gidilebilecek fakülteler var. Okullar çok yeterli. Yine de gidebilme fırsatları var ise yurtdışına gidip bir süreyi orada geçirip dönmelerini tavsiye edebilirim. Aşçılık çok zor ama çok keyifli bir meslek. Öğrencileri de aynı şeyi söyledim; hiçbir meslek sevmeden yapılamaz. Ancak özellikle aşçılık hiç sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. Keyfini çıkarabiliyorsanız yapılabilecek en güzel mesleklerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de son 20 yıla baktığınız zaman aşçılık anlamında inanılmaz bir gelişim var"
Cihan Kıpçak ise şöyle konuştu: "İyi bir şef olmak için azim, çok çalışmak, önündeki ufku iyi görebilmek ve bu oyunu iyi okuyabilmek gerekli. İyi bir şey olmak istiyorsanız ya da adına başka şey koyabilirsiniz; bunun en önemli unsuru çalışmak. Türkiye’de son 20 yıla baktığınız zaman aşçılık anlamında inanılmaz bir gelişim var. Mutfaklar, ekipman, eğitmenler gibi her anlamda bir gelişme kaydetti. Yurtdışına göre geride gidiyorduk, eğitim birimlerinde gördüğüm kadarıyla şu an onları yakalamaya yakın olduğumuzu hissediyorum".

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