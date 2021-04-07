Yemek götüren kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı

Antalya’da sahibi olduğu iş yerinden motosikletle yemek servisi yapan kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Motosikletin devrildiği ve sürüklendiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yemek servisi yapan Aslı Didem Aytekin’in kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkıp devrildi. Kavşağa gelen otomobili son anda görüp frene basan ve motosikleti devrilen sürücü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koşarken, motosikletin ayağının üzerine düşmesi nedeniyle ayağından yaralanan Aslı Didem Aytekin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

