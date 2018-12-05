Yemek için herkes sıraya giriyor

Hizmetten oldukça memnun olan vatandaşlarsa gördüğünde kayıtsız kalamıyor. Kimisi yolda yemek için alıyor, kimisi de eve götürmek için. İşte vatandaşların önünde sıra sıra kuyruk oluşturduğu o seyyar satıcı...

Tarlada kalan şeker pancarı, tablada yok satıyor

Şeker fabrikalarının özelleşmesi nedeniyle çiftçilerin satmakta zorlandığı şeker pancarı, Adana’da kilosunu 5 TL’ye satan seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, günde ortalama 70-100 kilo şeker pancarı sattığını söyledi.

Adanalı seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, kilosunu 1.25 TL’den aldığı şeker pancarlarını haşlayarak kilosunu 5 TL’den sattığını söyledi.

Şeker pancarının şeker hastalığına, karaciğere ve bağırsaklara iyi geldiğini belirten bir yazı astığı tablasında günde ortalama 70-100 kilo satış yaptığını kaydeden Kara, şunları söyledi:

"Şeker pancarı tarlada para etmedi ama tablada satıyoruz. Çiftçi için durum kötü. Para etmiyor, ürünleri hep dökmüşler. Bunun çapası var, sökümü var. Köylü kan ağlıyor fakat ucuz aldığımız için satıcıya iyi oldu. İsteyene 1 TL’lik veriyoruz, isteyene kiloyla satıyoruz"