Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yediğimiz bazı günlük yiyecekler, çoğu insanın görmezden geldiği bazı ölümcül özellikleri saklıyor.

MARGARİN

Margarin, genellikle kalp hastalıklarıyla ilişkili olan yüksek trans yağ yüzdesi nedeniyle bu listeye eklendi. Margarinde bulunan trans yağlar, yeni doğan bebeğinize verdiğiniz sütün kalitesini düşürür, ayrıca küçük bir miktarda bile artan insülin seviyenizi artırır. Margarinin pişirirken lezzetli olduğunu biliyoruz, fazla kullanmadan önce hem tadı hem de riskleri göz önünde bulundurun!

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı su, aroma ve tatlandırıcılar, dünya çapında popüler olan bu içeceğin ilk 3 bileşenidir. Ayrıca, sodayı suya masum bir alternatiften en ölümcül “gıdalarımızdan” birine dönüştüren çok sayıda başka katkı maddesi var. Neden? Niye? Bu kolay. Beyniniz şekerli gazlı içeceklerle tatmin olamaz, bu nedenle sağlığınız için herhangi bir olumlu etki olmadan günlük toplamınıza boş kalori eklemeye devam edeceksiniz. Fruktoz gibi yüksek miktarda gereksiz şekerler karaciğeriniz tarafından glikoza dönüştürülür ve ardından vücudunuz onu yağ olarak depolar.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Yorgunsunuz ve hala fiziksel veya zihinsel bir stresle yüzleşmeniz gerekiyor, bu çabanın üstesinden gelmek için bir enerji içeceğinden daha iyi bir arkadaş ne olabilir? Enerji içecekleri, içmenin risklerinin bilincinde olarak kullanıldığında faydalıdır. Çoğu, kafein, taurin, guarana, B vitaminleri ve glukuronolakton gibi "enerji karışımları" içerir ve bu da çoklu içki miktarlarında güvenli olmayabilir. Bu katkı maddelerinin kombinasyonu, yüksek dozlarda alındığında zararlıdır ve diğer birçok yasa dışı uyuşturucu, sigara ve alkol tüketiminden kaynaklanan etkilere benzer etkiler gösterir.

MEYVE SULARI

% 100 meyve kökenli olarak etiketlense bile meyve suları reklamların sandığınız kadar sağlıklı değildir. Meyveyi sıktıktan sonra, yiyecek ve içecek üreticileri meyve suyunu paketlemeden önce genellikle bir yıla kadar oksijeni tükenmiş büyük tutma tanklarında saklar. Bu işlem, suyu neredeyse tatsız bırakır. Peki, çok sevdiğimiz “doğal” içeceklerimizi tattığımızda lezzet nereden geliyor? Tadı oluşturan şey, ikinci adımda eklenen şekerlerdir.

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek, diğer ekmek alternatiflerine göre lif ve protein açısından daha fakirdir (kepekli, çavdar ekmeği size verebileceğimiz birçok örnekten sadece ikisidir). Lif, vücudumuzun yeterince yediğini anlamasına yardımcı olur. Fazladan kalori tüketmek istemiyorsak, dolgunluk hissi önemlidir. Üstelik insülin sıçraması riski de yolda! Sistemdeki fazla insülin, sağlıklı bir insanda sürekli olarak aktif olmaması gereken hormonları salgılayarak vücut tarafından karşılanır.

HAM BAL

Ham bal, zararlı toksinlerin öldürüldüğü pastörizasyon sürecinden geçmez. Sonuç olarak, bu "hazır" ürün genellikle sonraki 24 saat boyunca baş dönmesine, halsizliğe, aşırı terlemeye ve mide bulantısına neden olabilen grayanotoksin içerir.

TON BALIĞI

Ton balığı tüketimiyle ilgili sorun her zaman var olmadı ama okyanusların kirlenmesiyle ilgili bir sorun haline geldi. Ton balığı, bir kez vücudumuz tarafından işlendikten sonra böbreklerimizden geçen veya beynimize ve diğer yumuşak dokulara giden büyük miktarlarda cıva emer. Bu nedenle, diyetimize eklediğimiz ton balığı dozlarını haftalık olarak kontrol etmeliyiz, belki de bu lezzetli yemeği cıvaya daha az maruz kalan diğer alternatiflerle değiştirmeliyiz.

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş etler nelerdir? Bunlar, sosisli sandviç, salam, sosis, jambon veya salam, konserve sığır eti, tütsülenmiş etler, tuzlama, sertleştirme, konserve, kurutma veya tütsüleme ile işlenmiş tüm etler gibi farklı yiyeceklerdir. İşlenmiş etler genellikle yüksek tansiyona ve diğer daha ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunur. Tüketimlerinin olumsuz sonuçları, daha sonra kanserojen olan nitrozaminleri oluşturan bu etleri işlemek için kullanılan yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmaktadır.

KAHVALTILIK GEVREKLER

Kahvaltılık gevrekler, girdiğiniz her süpermarkette birçok rafı doldurur. Günün ilk öğünü için en sevdiğimiz yiyeceklerden biri çünkü tek kelimeyle lezzetliler. Pek çok insanın bilmediği şey, bu ürünlerin bağışıklık sistemimizi etkileyen genetiği değiştirilmiş organizmalarla yüklü olduğudur. Kendinizi gerçekten kahvaltılık gevreklerden ayıramıyorsanız, belki organik kahvaltılık gevrek alternatiflerini düşünmeye başlayabilirsiniz!

PEYNİR

Peynir, kemiklerimizi güçlendiren değerli bir kalsiyum, protein, fosfor, riboflavin, çinko ve diğer bazı vitaminler (yani A, B12 vitamini) açısından değerli bir kaynak olsa da peynirin yüksek kalorili bir besin olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekir. Peynirin sahip olduğu tüm olumlu beslenme faktörleri, yanlış besin ortağıyla birleştirirsek bir saniyede yok olabilir. Öyleyse, en sevdiğiniz cipslerin üzerine dökmeden önce iki kez düşünün.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması genellikle, çoklu doymamış yağlarına zarar verecek şekilde tekrar ısıtılan hidrojene bitkisel yağlarda kızartılır. Derin yağda kızartmak için kullanılan yağlar, trans yağ açısından aşırı zengin oldukları için kesinlikle sağlığımıza zarar veriyor!

KONSERVE ÜRÜNLER

Yemek hazırlama zamanımız tükendiğinde çoğu zaman konserve ürünlere başvururuz. Konserve mısır kimseyi öldürmedi ama bu tembelliği alışkanlık haline getirme. Konserve, belirli besinleri koruyarak yiyecekleri daha uzun bir süre (bir yıldan beş yıla kadar ve hatta bazen daha fazla) saklamamıza izin veren bir işlemdir. Aynı zamanda suda çözünen vitaminler gibi diğer bazı besinler, ürünlerin konservelenmesinde kullanılan yüksek ısı nedeniyle zarar görebilir. Ayrıca, birçok endüstri konserve ürünlere (özellikle düşük kaliteli olanlar ise) büyük miktarlarda şeker ve tuz ekler.

TUZ

Tuzlu lezzetli demektir, biliyoruz. Tuz oranı yüksek bir diyet, kalp hastalığı ve felç riskini artıran yüksek kan basıncına neden olabilir. Hepimizin yapması gereken, tuz alımımızı dikkatle izlemek ve sonra damağımızı daha az tuzlu ama daha sağlıklı yemeklere alıştırmaktır. Bir avuç tuz yerine bir tutam tuz eklesek ne olur?



