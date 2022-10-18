HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

18.10.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın her noktasına değinen besinler, başta sağlığımız olmak üzere birçok şeyi etkiliyor. Son yıllarda gelişen yemek kültürü, sağlıklı besinlerden uzak daha çok hazır gıdalar üzerine kurulu. Sağlık bir hayat için yemek istediklerimizi değil, sağlığımıza faydalı olanları tercih etmeliyiz. Yemek, en büyük düşmanımız olabilir. Özellikle dikkatsiz bir şekilde sağlıklı diye tüketilen bazı yiyecekler aslında daha tehlikeli olabilir.

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yediğimiz bazı günlük yiyecekler, çoğu insanın görmezden geldiği bazı ölümcül özellikleri saklıyor.

MARGARİN

Margarin, genellikle kalp hastalıklarıyla ilişkili olan yüksek trans yağ yüzdesi nedeniyle bu listeye eklendi. Margarinde bulunan trans yağlar, yeni doğan bebeğinize verdiğiniz sütün kalitesini düşürür, ayrıca küçük bir miktarda bile artan insülin seviyenizi artırır. Margarinin pişirirken lezzetli olduğunu biliyoruz, fazla kullanmadan önce hem tadı hem de riskleri göz önünde bulundurun!

iStock-1329062250

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı su, aroma ve tatlandırıcılar, dünya çapında popüler olan bu içeceğin ilk 3 bileşenidir. Ayrıca, sodayı suya masum bir alternatiften en ölümcül “gıdalarımızdan” birine dönüştüren çok sayıda başka katkı maddesi var. Neden? Niye? Bu kolay. Beyniniz şekerli gazlı içeceklerle tatmin olamaz, bu nedenle sağlığınız için herhangi bir olumlu etki olmadan günlük toplamınıza boş kalori eklemeye devam edeceksiniz. Fruktoz gibi yüksek miktarda gereksiz şekerler karaciğeriniz tarafından glikoza dönüştürülür ve ardından vücudunuz onu yağ olarak depolar.

iStock-154926309

ENERJİ İÇECEKLERİ

Yorgunsunuz ve hala fiziksel veya zihinsel bir stresle yüzleşmeniz gerekiyor, bu çabanın üstesinden gelmek için bir enerji içeceğinden daha iyi bir arkadaş ne olabilir? Enerji içecekleri, içmenin risklerinin bilincinde olarak kullanıldığında faydalıdır. Çoğu, kafein, taurin, guarana, B vitaminleri ve glukuronolakton gibi "enerji karışımları" içerir ve bu da çoklu içki miktarlarında güvenli olmayabilir. Bu katkı maddelerinin kombinasyonu, yüksek dozlarda alındığında zararlıdır ve diğer birçok yasa dışı uyuşturucu, sigara ve alkol tüketiminden kaynaklanan etkilere benzer etkiler gösterir.

iStock-1343062737

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

MEYVE SULARI

% 100 meyve kökenli olarak etiketlense bile meyve suları reklamların sandığınız kadar sağlıklı değildir. Meyveyi sıktıktan sonra, yiyecek ve içecek üreticileri meyve suyunu paketlemeden önce genellikle bir yıla kadar oksijeni tükenmiş büyük tutma tanklarında saklar. Bu işlem, suyu neredeyse tatsız bırakır. Peki, çok sevdiğimiz “doğal” içeceklerimizi tattığımızda lezzet nereden geliyor? Tadı oluşturan şey, ikinci adımda eklenen şekerlerdir.

iStock-1130104948

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek, diğer ekmek alternatiflerine göre lif ve protein açısından daha fakirdir (kepekli, çavdar ekmeği size verebileceğimiz birçok örnekten sadece ikisidir). Lif, vücudumuzun yeterince yediğini anlamasına yardımcı olur. Fazladan kalori tüketmek istemiyorsak, dolgunluk hissi önemlidir. Üstelik insülin sıçraması riski de yolda! Sistemdeki fazla insülin, sağlıklı bir insanda sürekli olarak aktif olmaması gereken hormonları salgılayarak vücut tarafından karşılanır.

iStock-116059124

HAM BAL

Ham bal, zararlı toksinlerin öldürüldüğü pastörizasyon sürecinden geçmez. Sonuç olarak, bu "hazır" ürün genellikle sonraki 24 saat boyunca baş dönmesine, halsizliğe, aşırı terlemeye ve mide bulantısına neden olabilen grayanotoksin içerir.

iStock-826599034

Acilen doktora gitmelisiniz: Dışkınızın inanılmaz kötü kokmasının muhtemel sebebi malabsorpsiyon sendromu olabilir!Acilen doktora gitmelisiniz: Dışkınızın inanılmaz kötü kokmasının muhtemel sebebi malabsorpsiyon sendromu olabilir!

TON BALIĞI

Ton balığı tüketimiyle ilgili sorun her zaman var olmadı ama okyanusların kirlenmesiyle ilgili bir sorun haline geldi. Ton balığı, bir kez vücudumuz tarafından işlendikten sonra böbreklerimizden geçen veya beynimize ve diğer yumuşak dokulara giden büyük miktarlarda cıva emer. Bu nedenle, diyetimize eklediğimiz ton balığı dozlarını haftalık olarak kontrol etmeliyiz, belki de bu lezzetli yemeği cıvaya daha az maruz kalan diğer alternatiflerle değiştirmeliyiz.

iStock-486168198

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş etler nelerdir? Bunlar, sosisli sandviç, salam, sosis, jambon veya salam, konserve sığır eti, tütsülenmiş etler, tuzlama, sertleştirme, konserve, kurutma veya tütsüleme ile işlenmiş tüm etler gibi farklı yiyeceklerdir. İşlenmiş etler genellikle yüksek tansiyona ve diğer daha ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunur. Tüketimlerinin olumsuz sonuçları, daha sonra kanserojen olan nitrozaminleri oluşturan bu etleri işlemek için kullanılan yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmaktadır.

iStock-1251271328

KAHVALTILIK GEVREKLER

Kahvaltılık gevrekler, girdiğiniz her süpermarkette birçok rafı doldurur. Günün ilk öğünü için en sevdiğimiz yiyeceklerden biri çünkü tek kelimeyle lezzetliler. Pek çok insanın bilmediği şey, bu ürünlerin bağışıklık sistemimizi etkileyen genetiği değiştirilmiş organizmalarla yüklü olduğudur. Kendinizi gerçekten kahvaltılık gevreklerden ayıramıyorsanız, belki organik kahvaltılık gevrek alternatiflerini düşünmeye başlayabilirsiniz!

iStock-882670038

PEYNİR

Peynir, kemiklerimizi güçlendiren değerli bir kalsiyum, protein, fosfor, riboflavin, çinko ve diğer bazı vitaminler (yani A, B12 vitamini) açısından değerli bir kaynak olsa da peynirin yüksek kalorili bir besin olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekir. Peynirin sahip olduğu tüm olumlu beslenme faktörleri, yanlış besin ortağıyla birleştirirsek bir saniyede yok olabilir. Öyleyse, en sevdiğiniz cipslerin üzerine dökmeden önce iki kez düşünün.

iStock-882813098

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması genellikle, çoklu doymamış yağlarına zarar verecek şekilde tekrar ısıtılan hidrojene bitkisel yağlarda kızartılır. Derin yağda kızartmak için kullanılan yağlar, trans yağ açısından aşırı zengin oldukları için kesinlikle sağlığımıza zarar veriyor!

iStock-1415258506

KONSERVE ÜRÜNLER

Yemek hazırlama zamanımız tükendiğinde çoğu zaman konserve ürünlere başvururuz. Konserve mısır kimseyi öldürmedi ama bu tembelliği alışkanlık haline getirme. Konserve, belirli besinleri koruyarak yiyecekleri daha uzun bir süre (bir yıldan beş yıla kadar ve hatta bazen daha fazla) saklamamıza izin veren bir işlemdir. Aynı zamanda suda çözünen vitaminler gibi diğer bazı besinler, ürünlerin konservelenmesinde kullanılan yüksek ısı nedeniyle zarar görebilir. Ayrıca, birçok endüstri konserve ürünlere (özellikle düşük kaliteli olanlar ise) büyük miktarlarda şeker ve tuz ekler.

iStock-1227292541

TUZ

Tuzlu lezzetli demektir, biliyoruz. Tuz oranı yüksek bir diyet, kalp hastalığı ve felç riskini artıran yüksek kan basıncına neden olabilir. Hepimizin yapması gereken, tuz alımımızı dikkatle izlemek ve sonra damağımızı daha az tuzlu ama daha sağlıklı yemeklere alıştırmaktır. Bir avuç tuz yerine bir tutam tuz eklesek ne olur?

iStock-961303198


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!Yapmadan önce bir kez daha düşünün: Kanser sebebi!
Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'
Bebeğe işkenceyi canlı yayınladı! Yasak aşkta müstehcen fotoğraf şantajıBebeğe işkenceyi canlı yayınladı! Yasak aşkta müstehcen fotoğraf şantajı
Anahtar Kelimeler:
kanser tuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.