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Yemek ihalesi çıkışında bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yemek ihalesine giren adı öğrenilemeyen firma sahibi, ihale çıkışında diğer firma sahibi Orhan A.'yı (44) tabanca ile ateş ederek bacağından vurup, kaçtı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yemek ihalesine giren adı öğrenilemeyen firma sahibi, ihale çıkışında diğer firma sahibi Orhan A.'yı (44) tabanca ile ateş ederek bacağından vurup, kaçtı. Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Müdürlükte sabah saatlerinde düzenlenen toplu yemek alımı ihalesine giren firmalar tekliflerinin bulunduğu zarfları verdi. Teklifler değerlendirmeye alınırken, ismi öğrenilemeyen firma sahibi, ihale çıkışında aracına binen diğer firma sahibi Orhan A.'ya tabancayla ateş etti. Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Orhan A. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağından yaralanan Orhan A.'ya ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan A. tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir Orhan A.'yı ihaleye katılmaması yönünde tehdit ettiği öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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