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Yemek ısıtmak istedi! Ormanı küle çevirdi

28.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir çiftçi yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik mücadelesiyle sönen yangında 8 hektarlık orman küle döndü. Ormanın yanmasına neden olan çiftçi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek ısıtmak istedi! Ormanı küle çevirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yemek ısıtmak için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle 8 hektar ormanın küle dönmesine neden olan Çiftçi Halil Metin (42), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Umurlu Mahallesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, dün, saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü.

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8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Yangında, 8 hektar orman küle döndü. Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı. Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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