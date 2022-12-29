Yemek kokularından tamamen kurtulmanızı sağlayacak 2022'nin en iyi aspiratörleri

Aspiratör, içerisinde yer alan salyangoz tipi motorlar sayesinde bulunduğu ortamdaki havayı vakumlayarak bir bacadan dışarı gönderen mutfak aletlerine verilen isim. Ocak üzerine yerleştirilen bu ürünler; çıkan koku, buhar ve dumanı filtreden geçirerek ortamdan uzaklaştırıyor. Bunu yaparken karbon filtre kullanarak kokuyu tamamen yok edebiliyor. Ayrıca üzerinde yer alan ışık vasıtasıyla da daha aydınlık bir çalışma ortamı sunuyor. Eğer sizin de güçlü ve verimli çalışan bir aspiratöre ihtiyacınız varsa gelin, en iyi seçeneklere birlikte göz atalım.

1. Çift filtreli, koku önleme sistemine sahip modelle tanışın: Arnica Mutfak Aspiratörü Eko

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En iyi aspiratör 2022 seçenekleri arasında yer alan Arnica Mutfak Aspiratörü Eko, uygun fiyatının yanında yüksek performanslı yapısıyla ön plana çıkıyor. Çift filtreli olarak dizayn edilen ürün, bu sayede mutfaktaki kokuların havadan arındırılmasına yardımcı oluyor. Saatte 390 metreküp hava emiş gücüne sahip aspiratörün iki adet salyangoz motoru mutfaktaki havayı çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Kötü kokuları evden dışarı atarken içerideki havanın da temizlenmesine yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan entegre N-RV geri dönüş önleme sistemi sayesinde aspiratör bacasından gelen kokuların da eve yayılmasını engelliyor.

2. Güçlü hava çekme özelliğiyle: Arnica Mutfak Aspiratörü

Arnica Mutfak Aspiratörü, saatte 460 metreküp hava çekme kabiliyetine sahip. Mutfakta koku ve duman birikmesinden hoşlanmayanlar için bu ürün ideal bir seçenek. 60 santimetre genişliğe sahip olan ürün, set üstü ocakların üzerine sorunsuz bir şekilde kurulabiliyor. İçinde yer alan iki adet filtresi koku ve dumanın hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Ürünü üç farklı hız ayarını kullanarak ihtiyaca göre çalıştırabilirsiniz. Paslanmaz çelik kullanılarak üretilen aspiratörün üzerinde aydınlatma lambaları da mevcut.

3. Mutfağınızın havası tertemiz olsun: Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör

Yemek yaparken mutfakta oluşan kötü kokulardan rahatsız olabilirsiniz. Bunu önlemek için tek yapmanız gereken Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör'ü çalıştırarak mutfağın içerisindeki kötü kokunun tahliye olmasını sağlamak. En iyi aspiratör markaları arasında yer alan Luxell tarafından üretilen cihaz, güçlü motoru sayesinde hızla çalışarak mutfaktaki bütün havayı dışarı atıyor. Bu sayede koku ve duman birikmesine engel olarak size daha sağlıklı bir ortam sağlıyor. Çift filtreli yapısı kokuyu tutarak havanın daha temiz bir hale gelmesine yardımcı oluyor.

4. Yemek yapmak çok daha keyifli olacak: CVS DN 1152 Samyeli Çift Filtreli Inox Aspiratör

Mutfakta oluşan kötü koku aspiratör vasıtasıyla çekilmediği takdirde uzun süre ortamdan uzaklaşmaz ve perde gibi kumaş eşyaların üzerine siner. Ayrıca yemeğin ortaya çıkardığı buhar, mutfak mobilyaları başta olmak üzere birçok eşyaya zarar verebilir. Bunu önlemek için iyi bir aspiratör kullanmak gerekir. CVS DN 1152 Samyeli Çift Filtreli Inox Aspiratör, mutfakta yemek yaparken oluşan kötü koku, nem ve buharın önüne geçerek birçok yönden size fayda sağlar. İki adet filtresi bulunan ürün, güçlü motoruyla ortamdaki kötü kokuyu bir anda uzaklaştırarak size daha ferah bir çalışma ortamı sunar.

5. Çift motor teknolojisi: TEKA TL 6310 Aspiratör Inox

En iyi aspiratör yorumları içinde öne çıkan TEKA TL 6310 Aspiratör Inox, güvenilir ürünlerden biri. İki tane türbin motoru bulunan aspiratör, güçlü emiş kapasitesiyle bir anda ortamdaki koku ve dumanı uzaklaştırır. Üzerinde yer alan filtreler sayesinde kokuyu tutarak bir daha geri gelmesini önler. Ayrıca üzerinde yer alan LED ışıklar ocağın üstünde güçlü bir aydınlatma oluşturarak yemek yaparken size yardımcı olur. Bundan sonra "Balık, kızartma ya da et yemekleri yaparken koku oluşacak mı?" diye düşünmenize gerek kalmaz.

6. Doya doya kızartma yapmaya devam edin: Altus Al 37 Y Sürgülü Aspiratör

Mutfakta yemek yaparken oluşan buhar, duman ve koku hemen herkesi rahatsız eder. Bunu önlemek için üretilen ve saatte 375 metreküp hava çekme gücüne sahip olan Altus Al 37 Y Sürgülü Aspiratör, evde doya doya kızartma yapmaya yardım ediyor. Mutfakta biriken kötü kokuyu kısa sürede dışarı atan ürün, duman ve buhar birikmesini de önleyerek daha sağlıklı bir ortam oluşuyor. Mobilyaların ve mutfak dolaplarının daha az yağlanmasını sağlayarak sık sık temizleme derdinden de sizi kurtarıyor.

7. Kötü kokuya, dumana son: PROFİLO ATT 6A360 Ankastre Aspiratör

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Yıkanabilir alüminyum filtreleriyle oldukça kullanışlı bir seçenek olan PROFİLO ATT 6A360 Ankastre Aspiratör, üç kademeli hız seviyesine sahip. 60 santimetre genişliği ile hemen her mutfağa kolayca uyabildiği gibi saatte 300 metreküp hava çekme kapasitesiyle de oldukça verimli bir şekilde çalışabiliyor. Kaydırmalı şalter özelliği bulunan ürün, cam bölmesi çekildiği takdirde otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Mutfak içerisinde biriken kötü koku ve dumanı hızla ortam uzaklaştıran aspiratör, size daha rahat bir ortam sunduğu gibi ocağı aydınlatan güçlü lambalarıyla da yemek yapmayı çok daha keyifli bir hâle getiriyor.

8. Mutfakta yemek kokusu kalmasın: White Daisy F2 Aspiratör Çift Motorlu Beyaz

White Daisy F2 Aspiratör Çift Motorlu Beyaz, güçlü emiş kapasitesiyle her türlü koku ve dumanı mutfaktan hızla uzaklaştırmak için üretilen ürünlerden biri. Güvenilir yapısı ve dayanıklı malzemesiyle dikkat çeken aspiratör; mutfakta biriken duman, yağ buharı, su buharı ve kokuyu ortamdan uzaklaştırarak daha sağlıklı ve ferah bir mutfak sunuyor. Mutfakta yemek yaparken oluşan kokuları yok ettiği gibi havayı temizleyerek rahat nefes almanızı da sağlıyor.

9. Kokuları uzaklaştırmanın en iyi yolu: CVS DN 1151 İmbat Sürgülü Camlı Aspiratör

En iyi bacasız aspiratör seçeneklerinden biri olan CVS DN 1151 İmbat Sürgülü Camlı Aspiratör mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek. Aspiratörler direkt dışarı ile bağlantı kurarak su buharı, duman ve kokuyu dışarı atabildiği gibi karbon filtre kullanarak da kullanılabilir. Bu sayede baca bağlantısı gerektirmeyen aspiratör, istenmeyen tüm maddeleri filtreden geçirerek ortamdan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Sadece 50 DB ses üreten cihaz, bu sayede evde her saatte rahatlıkla kullanılabilir.

10. Siyahın asaletini mutfağınıza taşıyın: DS6-905W Opal Siyah Sürgülü Aspiratör

Mutfajta oluşan kokular ev içerisinden giderilmediğinde mobilyalara sinebildiği gibi yağ buharı duvarlarda ve dolaplarda da leke oluşmasına neden olabiliyor. Bu sebeple hem kokudan kurtulmak hem daha temiz bir ortam yaratmak için aspiratör kullanmak gerekiyor. DS6-905W Opal Siyah Sürgülü Aspiratör, şık ve kullanışlı model seçenekleri arasında yer alıyor. İki kademeli hız ayarı bulunan ürün, saatte 250 metreküp havayı ortamdan uzaklaştırabiliyor. 90 Watt motor gücüyle çalışıyor. Yıkanabilir filtresi ve LED aydınlatması sayesinde rahat kullanılıyor.