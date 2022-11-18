Yemek kokusu çekmek istemeyenlerin vazgeçilmezi olacak en iyi sürgülü aspiratör modelleri

Kaliteli bir aspiratör; mutfağınızda yemek yaparken ve yemek yaptıktan sonra oluşan koku, nem, duman ve isi emerek temiz hava akışı sağlar. Böylelikle rahatsız edici kokuların evinize yayılmasına ve eşyalarınıza sinmesine engel olur. Ayrıca ocağınıza yakın olan mutfak dolaplarınızın yağlanmasının da önüne geçer. Siz de mutfaktaki konforunuzu artıracak ve pratik kullanım sağlayacak bir sürgülü aspiratör arayışındaysanız gelin, en kaliteli cihazların bulunduğu listeye göz atalım!

1. Üç kademeli çekiş gücü: Eminçelik Çift Motorlu Aspiratör

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Yemek pişirdiğinizde bütün mutfağınızın hatta evinizin yemek kokusuyla dolmasından sıkıldıysanız ihtiyacınız olan ürün Eminçelik Çift Motorlu Aspiratör olabilir. Normal, hızlı ve çok hızlı şeklinde üç farklı kademede çalıştırabileceğiniz ürün; çift motorlu olmasıyla yüksek performans sunar. Dekoratif görünümüyle evinize de uyum sağlayacak sürgülü aspiratör basmalı düğme ile çalıştırılır. Peki, Eminçelik Sürgülü Aspiratör nasıl temizlenir? Aspiratör temizliği yapmak için öncelikle aspiratörün filtresini çıkarmalısınız. Filtreyi kirlilik oranına göre yağ çözücülerle veya karbonatlı suyla temizleyebilirsiniz. Temizlediğiniz filtreyi yerine taktıktan sonra aspiratörün yüzeyini de silip kurulayabilirsiniz.

2. Çift lamba tasarımıyla: Altus AL 37 I Inox Sürgülü Aspiratör

Altus AL 37 I Inox Sürgülü Aspiratör ile mutfağınızı rahatsız edici yağ ve yemek kokularından kurtarmaya hazır mısınız? Cihazın çift ampullü tasarımıyla yemek pişirirken önünüzü net bir şekilde görebilirsiniz. Böylece istenmeyen mutfak kazalarının önüne geçebilirsiniz. İki kademeli ürüne dilerseniz karbon filtre takabilirsiniz. Cihazın kendi filtrelerini bulaşık makinesinde yıkayarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Evinizin her zamankinden daha temiz ve ferah bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız en iyi sürgülü aspiratör modelleri arasında yer alan cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Ekonomik bir seçenek: Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör

Muadillerine göre daha ekonomik bir cihaz olan Luxell DS6-905 Beyaz Sürgülü Aspiratör, en ucuz sürgülü aspiratör seçenekleri arasında yer alır. 90 Watt motor gücündeki ürünün yıkanabilir alüminyum filtresi bulunur. Emaye yüzeye sahip aspiratör, mutfağınızı rahatsız edici kokulardan hızlıca temizler. Siz de evinize uyum sağlayacak hem şık hem işlevsel bir ürün arayışındaysanız sürgülü aspiratörü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çok seveceğiniz ürünle kızartmalardan et yemeklerine, sebzelerden haşlamalara kadar bütün tarifleri korkusuzca pişirebilirsiniz.

4. Tertemiz ve kokusuz bir mutfak için: CVS DN 1148 Lodos Sürgülü Camlı Aspiratör

Dekoratif görünümüyle mutfağınıza şık bir dokunuş yapacak CVS DN 1148 Lodos Sürgülü Camlı Aspiratör ile tertemiz ve kokusuz bir mutfağa sahip olmak oldukça kolay. 280 m³/h emiş gücü ile yüksek performans sağlayan ürünün alüminyum kaset filtresini istediğinizde kolayca yıkayabilirsiniz. Düzenli bakımla uzun yıllar ilk günkü hâliyle kullanmaya devam edebileceğiniz aspiratörü ister evinizin ister iş yerinizin mutfağında tercih edebilirsiniz. Fiyat/performans ürünü olan cihazı bir kere kullandıktan sonra "Neden onu daha önce almadım ki?" diye kendinizi sorgulayacağınıza eminiz.

5. Kullanışlı bir ürün: Arnica Sürgülü Çift Motorlu Aspiratör

Kullananların beğenisini kazanan Arnica Sürgülü Çift Motorlu Aspiratör, NR-V geri dönüş önleme sistemi ile kötü kokuların ve buharın evinize dolmasına engel olur ve bütün rahatsız edici kokuları bacadan dışarıya verir. Bacasız mekânlarda karbon filtresiyle de kullanılması mümkün olan cihazın 390 m³/h emiş gücü bulunur. Aspiratör, iki farklı kademesiyle ihtiyacınıza uygun ayarı seçmenize imkân tanır. Siz de mutfağınızda pratik şekilde kullanabileceğiniz, evinizin sanki hiç yemek yapmamışsınız gibi temiz kokmasını sağlayacak bir ürün arayışındaysanız en iyi sürgülü aspiratör seçeneklerinden biri olan cihaza şans vermelisiniz!

6. Şık görünüm: Bosch DFT63CA61T Siyah Sürgülü Aspiratör

"Siyah rengin asaletinden mutfağımda da vazgeçemem." diyenlerden biri de sizseniz Bosch DFT63CA61T Siyah Sürgülü Aspiratör tam da size göre! Üst kabinini pratik şekilde görünmez kılan cihaz, mutfağınıza şık bir görünüm katar. 300 m³/h emiş gücündeki ürünün pişirme yönteminize ve pişirdiğiniz yemeklere göre tercih edebileceğiniz üç farklı kademesi bulunur. Çift metal filtreli aspiratör gerek pişirme sırasında gerek pişirme sonrasında mutfağınızın temiz ve ferah olmasını garanti eder. Sürgülü aspiratörün ölçülerini merak ediyorsanız merakınızı giderelim. Ürünün genişliği 60, derinliği 28 santimetre.

7. Sessizce çalışır: KÜGERR A100 Sürgülü Aspiratör

Kaliteli aspiratörlerin yüksek sesle çalıştığını düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyebiliriz. KÜGERR A100 Sürgülü Aspiratör, 588 m³/h yüksek emiş gücüne rağmen sizi rahatsız etmeyecek şekilde sessizce çalışır. Cihaz, A enerji sınıfı üyesi olması sayesinde elektrikten tasarruf etmenize olanak tanır. Hem bacalı hem bacasız kullanıma uygun olan ürünün ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz beş farklı kademesi bulunur. "Peki, sürgülü aspiratör nasıl takılır?" diye düşünüyorsanız endişelenmenize gerek yok. Ürünün servisinden randevu alarak cihazın kurulumunun uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

8. Yerli üretim: Arnica Eko Mutfak Aspiratörü

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Yerli üretim olan Arnica Eko Mutfak Aspiratörü, mutfağınızın havasını temizleyerek her daim temiz kokmasına yardımcı olur. Çift fan salyangoz motorlu olarak tasarlanan cihaz, yemek kokularını ve dumanı güçlü şekilde temizler. Geri dönüş önleme özelliğiyle kirli kokuların mutfağınıza geri dönmesinin önüne geçer. 25 Watt aydınlatma gücüyle ocağınızı net bir şekilde aydınlatır ve rahatlıkla yemek yapmanıza olanak sağlar. Siz de mutfakta geçirdiğiniz vakti daha keyifli hâle getirecek ürünle bir an önce tanışmalısınız.

9. Modern tasarımıyla: Arçelik P 180 TS Ankastre Sürgülü Aspiratör

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden olan Arçelik'in P 180 TS Ankastre Sürgülü Aspiratör modeli mutfağınızda fark yaratacak! Şık tasarımıyla modern mutfaklara uyum sağlayacak ürün, çift filtresiyle yüksek performans sağlar. Cihazı isteğinize bağlı olarak karbon filtre ile bacasız olarak da kullanabilirsiniz. Üç farklı kademesi bulunan ürün, bulaşık makinesinde yıkanabilen filtresi sayesinde zahmetsizce temizlenir. Siz de ankastre ocak ve fırın setinize uyum sağlayacak kaliteli bir sürgülü aspiratör arıyorsanız bu ürüne mutfağınızda yer vermelisiniz!

10. Bacasız kullanım olanağı sunan: Hibsan Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör

Hibsan Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör, çekim gücü yüksek cihazlar arasında yer alır. Karbon filtresiyle gönderilen ürün, bacasız kullanım olanağı da sunar. "Sürgülü aspiratör dolap ölçüleri ya da sürgülü aspiratör montaj ölçüleri nasıl olmalı?" diye düşünüyorsanız ürünün 60 santimetre genişliğine uygun büyüklükte bir dolaba ya da alana ihtiyacı olacağını söyleyebiliriz. Aspiratörü uzun yıllar kullanmak istiyorsanız kullanım sıklığınıza göre 6-12 ayda bir ürünün filtrelerini değiştirebilirsiniz. Kurulum için servisten destek alabilir ve böylece cihazın kurulumunu kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Kokusuz ve dumansız bir mutfak için ürünü denemeye ne dersiniz?

11. Uzun ömürlü kullanım sunan: Simfer 8505 Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör

Mutfağınızda sevdikleriniz için birbirinden lezzetli yemekler hazırlamayı çok seviyor ancak yemeklerin geride bıraktığı kokudan ve yağ lekelerinden rahatsızlık duyuyorsanız Simfer 8505 Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör, artık mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak! Ürün, 460 m³/h hava emiş transferi ve çift motorlu tasarımı sayesinde mutfağınızda kaliteli ve hızlı bir hava akışı sağlar. Yüksek teknolojiyle üretilen aspiratör, şık ve minimalist tasarımıyla evinize estetik bir dokunuş yapar. Kullananların beğenisini kazanan ve pozitif yorumlar alan ürün, dayanıklı olmasıyla uzun ömürlü kullanım imkânı tanır. Cihazın bütün yağı ve kiri tutan filtrelerini bulaşık makinesinde zahmetsizce yıkayabilirsiniz.

12. Yıkanabilir alüminyum kaset filtre: Regal AS 330 X Sürgülü Aspiratör

Mutfağınızda kaliteli bir aspiratör olmadığında ağır yemek kokuları evinize yayılarak mobilyalarınıza siner ve uzun süre evden çıkmaz. Regal AS 330 X Sürgülü Aspiratör; yemek kokularını, isi ve dumanı güçlü yapısıyla emerek evinizden uzaklaştırır. Bunların yanı sıra mutfak dolaplarınızın yağlanmasını önler. Yemek yaptığınız sırada oluşan nemi de çekerek eşyalarınızın nemden zarar görmesinin önüne geçer. Ayrıca ocağı aydınlatarak daha rahat yemek pişirmenize yardımcı olur. Alüminyum kaset filtresi yıkanabilen aspiratör, yüksek performansıyla mutfaktaki konforunuzu katlayacak!

13. Dekoratif halojen aydınlatma: Teka Tl 6310 Sürgülü Çelik Aspiratör

Dekoratif halojen aydınlatma özelliği bulunan Teka Tl 6310 Sürgülü Çelik Aspiratör, iki farklı hız kademesiyle isteğinize uygun çalışma seçenekleri sunar. İlk kademesinde bile güçlü bir emiş gücü gösteren cihaz, evinizi kötü koku ve dumandan temizler. Kaliteli hava akışıyla yemek yaparken maksimum konfor sunan cihazı almadan önce "Sürgülü aspiratör nasıl sökülür?" ya da "Sürgülü aspiratörün montajı nasıl yapılır?" gibi sorular aklınızı kurcalıyor olabilir. Bu konular için endişelenmenize hiç gerek yok! Teknik ekipten istediğiniz anda destek alarak gerek kurulum gerek söküm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

14. Göz dolduran tasarım: Beko P 39 S Ankastre Sürgülü Aspiratör

Göz dolduran tasarımıyla beğeni kazanan Beko P 39 S Ankastre Sürgülü Aspiratör, mutfağınızdaki yoğun yemek kokuları için ideal bir çözüm sunar ve mutfağınıza oldukça şık bir dokunuş yapar. Özellikle beyaz eşyalarınızda siyah rengi tercih ediyorsanız çok beğeneceğiniz ürün, çift filtreli tasarımı sayesinde yüksek performans sağlar. Beko kalitesini yansıtan cihaz, davlumbaz tipi aspiratör arayanlar için de birebir. Kaliteyi şık tasarımla taçlandıran cihazı kendiniz severek kullanmakla kalmayacak, çevrenizdeki herkese tavsiye edeceksiniz! Ürünün kalitesi sayesinde size uzun süre eşlik edeceğini de belirtelim!