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Yemek parası istediği yaşlı adamın cüzdanını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Mersin’de yemek parası istediği yaşlı bir adamın cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, yakalandı.

Mersin’de yemek parası istediği yaşlı bir adamın cüzdanını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, yakalandı. Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, şapkasından tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde polis merkezine giden H.A. (63) isimli şahıs, Yeni Mahalle Fesih Kayabalı Caddesi üzerinde 20-25 yaşlarında bir gencin yanına geldiğini, kendisinden yemek parası istediğini, bunun üzerine cebinden çıkardığı cüzdanını gencin alıp kaçtığını belirterek, şahıstan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine polis çalışma çalışma başlattı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca olay yeri ve çevresindeki 300’den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şahsın kaçış istikametindeki kameralardan zanlıyı adım adım takip eden ekipler, Mesudiye Mahallesi 5116 Sokak içerisinde şüphelinin kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine o sokakta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin bir apartmana girdiğini belirledi. Binada yapılan çalışmalarda şüphelinin yabancı uyruklu A.R. (20) isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Olayda taktığı şapkadan kendini ele veren zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şahsın olay yerine gidiş ve olaydan sonra kaçış anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre beyaz şapkası ile olay yerine yürüyerek giden şahıs, olaydan sonra koşarak bölgeden uzaklaşıyor. Kaçarken birçok sokağa giren şüpheli, bir sokakta izini kaybettiriyor.

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